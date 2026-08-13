В Украине разоблачили агентурную сеть гру рф, которая охотилась на F-16 и Mirage 2000

В Украине разоблачили агентурную сеть гру рф, в которую входили 14 человек, "охотившихся" за F-16 и Mirage 2000, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Военная контрразведка Службы безопасности при личной координации главы СБУ Александра Поклада нейтрализовала масштабную агентурную сеть российской военной разведки (более известной как гру), благодаря которой враг мог наносить ракетные удары по авиационным базам Вооруженных сил Украины. Как выяснило расследование, деятельность фигурантов позволяла противнику планировать и проводить атаки по аэродромам украинских войск с боевыми самолетами F-16 и Mirage 2000", — сообщили в СБУ.

Согласно материалам производства, "завербованная врагом группа состояла из 14 человек, проживавших в разных регионах Украины".

"Противодействие российским спецслужбам, стремящимся расшатать ситуацию в Украине изнутри, является одним из главных приоритетов СБУ сегодня. Мы активно усиливаем контрразведывательный режим, поскольку понимаем: враг и впредь пытается нанести ущерб оборонному потенциалу нашего государства и дестабилизировать украинский тыл, не имея значительных успехов на фронте. Эта реализация — очередной пример нашей системной работы в данном направлении. Каждый, кто согласится работать в интересах рф, должен осознавать: СБУ обязательно привлечет вас к ответственности", — отметил глава СБ Украины Александр Поклад.

Установлено, что "сначала российское гру привлекло к сотрудничеству львовянина, который администрировал Telegram-канал об авиации". В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в прокремлевских чатах фотографии боевых самолетов ВСУ.

"Чтобы выполнить вражеское задание, агент "втемную" задействовал 13 своих подписчиков, которые имели высококачественную фототехнику и проживали вблизи авиационной инфраструктуры Сил обороны. Они должны были фотографировать украинские аэродромы, военные самолеты, их экипажи и технический персонал, а также фиксировать временные интервалы взлетов и посадок бортов якобы для ТГ-канала львовского блогера", — указали в СБУ.

Для этого фигуранты, по данным СБУ, использовали профессиональные фотокамеры, с которыми маскировались в заброшенных зданиях или на открытой местности возле авиабаз. "Сделанные фотографии они хранили в онлайн-хранилище, доступ к которому заранее получили от агента. Затем он передавал фотоматериалы своему куратору из рф, личность которого уже установлена Службой безопасности", — говорится в сообщении.

"Также агент "сливал" рашистам графики вылетов и посадок боевых вертолетов. Такие разведданные он получал от командира авиационной эскадрильи ВСУ, который по собственной инициативе предоставлял информацию", — указано в сообщении.

Во время обысков в жилищах фигурантов, как сообщили в СБУ, обнаружены смартфоны и цифровая фототехника с доказательствами работы на врага, а также снимки авиационных объектов Сил обороны.

Кроме того, сотрудники СБУ заблокировали 4 канала и 10 тематических групп в Telegram, где распространялись фотографии и другие данные об авиационных подразделениях ВСУ.

"В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному агенту, его сообщнику и военнослужащему о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности", — сказано в сообщении.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

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