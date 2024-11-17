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«Попала, Наташа, попала": военнослужащая уничтожила вражескую ракету из ПЗРК »Игла»

«Попала, Наташа, попала": военнослужащая уничтожила вражескую ракету из ПЗРК »Игла»

Киев  •  УНН

 • 6062 просмотра

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Военнослужащая Наталья Грабарчук успешно уничтожила крылатую ракету РФ из ПЗРК «Игла». Это был ее первый боевой пуск после 5 месяцев обучения в центре подготовки.

Утром 17 ноября солдат Наталья Грабарчук, которая в гражданской жизни была воспитателем в детском саду, уничтожила крылатую ракету из ПЗРК «Игла» во время массированной атаки рф.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Это был ее первый боевой пуск, и первое попадание. Наталья прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью 5 месяцев, овладела различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов

- говорится в сообщении. 

Сама же Наталья рассказала, что когда вражеская ракета оказалась перед ней, то она отбросила все эмоции и волнения.

Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А здесь - первый боевой и в цель. ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы

- отметила женщина.

В Воздушных силах рассказали, что Наталья Грабарчук в гражданской жизни была воспитателем дошкольного учебного заведения. С 2021 года она - стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования «Запад».

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На кадрах видно, как женщина на крыше здания «ведет» вражескую цель, а затем делает выстрел из ПЗРК «ИГЛА», которая поражает вражескую цель.

Попала. Попала, Наташа, попала

- слышно голос за кадром.

Напомним,

россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов различных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.

Павел Башинский

Павел Башинский

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