В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"

В Сумах в больнице умерли два человека, которые вчера пострадали в результате вражеской атаки на поезд в Сумском районе. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Это женщины 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти их жизни, рассказал он - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним

Во вторник, 8 сентября, российские войска атаковали поезд сообщением Киев – Сумы.

Также во вторник, 8 сентября оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр – Запорожье.

В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница