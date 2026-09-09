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В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"

Киев • УНН

 • 2476 просмотра

В Сумах умерли две женщины в возрасте 60 и 79 лет, раненные во время атаки РФ на поезд Киев-Сумы. Ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"

В Сумах в больнице умерли два человека, которые вчера пострадали в результате вражеской атаки на поезд в Сумском районе. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Это женщины 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти их жизни, рассказал он

- говорится в сообщении.

Григоров добавил, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним

Во вторник, 8 сентября, российские войска атаковали поезд сообщением Киев – Сумы.

Также во вторник, 8 сентября оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр – Запорожье.

В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница08.09.26, 14:45 • 3330 просмотров

Ольга Розгон

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