В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"
Киев • УНН
В Сумах умерли две женщины в возрасте 60 и 79 лет, раненные во время атаки РФ на поезд Киев-Сумы. Ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
В Сумах в больнице умерли два человека, которые вчера пострадали в результате вражеской атаки на поезд в Сумском районе. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Это женщины 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти их жизни, рассказал он
Григоров добавил, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
Во вторник, 8 сентября, российские войска атаковали поезд сообщением Киев – Сумы.
Также во вторник, 8 сентября оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр – Запорожье.
В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница08.09.26, 14:45 • 3330 просмотров