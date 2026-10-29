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В України з'явився національний шрифт Zakon - у чому особливості

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Шрифт Zakon створили на основі української мистецької традиції для документів і візуального стилю державних інституцій. Його впроваджуватимуть поступово.

В України з'явився національний шрифт Zakon - у чому особливості

В Україні презентували національний шрифт Zakon. Він створений на основі української мистецької традиції. Про це повідомило Міністерство культури України 29 жовтня, пише УНН.

Деталі

"У Києві вперше публічно представили новий національний шрифт Zakon. Його розробили українські дизайнери на основі історичної спадщини вітчизняного літерництва. Новий шрифт покликаний утвердити українську ідентичність у візуальному просторі держави та поступово замінити шрифти російського походження в офіційних документах", - зазначили у Мінкульті.

Розробка національного шрифту передбачена постановою Верховної Ради України від січня 2026 року № 4764-IX "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави".

"Продовжуємо утверджувати українську ідентичність у візуальному просторі. Створення національного шрифту — важливий крок до того, щоб державні інституції представляли Україну через нашу мистецьку традицію та сучасний український дизайн. Шрифт є частиною впізнаваного образу держави. Через форму літер він передає характер нашої культури та робить її присутньою в щоденному житті. Прагнемо, щоб український дизайн формував образ нашої держави, а культурна спадщина ставала джерелом нових рішень", — зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Для чого шрифт

Ініціатива, зазначили у Мінкульті, спрямована на формування власної візуальної мови державних інституцій. Адже для оформлення грамот, подяк, дипломів, відзнак і табличок досі використовують шрифти російського походження, зокрема Izhitsa та Petersburg, а також шрифти, кирилізовані російською студією ParaType.

Українська шрифтова традиція в сучасному дизайні

Zakon — класична українська антиква, що поєднує національні графічні традиції із сучасними вимогами до оформлення документів.

В основу розробки лягла спадщина шести видатних майстрів українського літерництва. Георгій Нарбут — автор перших українських банкнот і герба Української держави гетьмана Скоропадського, один із засновників Української академії мистецтв. Багато його шрифтових рішень досі живуть в українській ідентичності.

Василь Кричевський — автор герба Української Народної Республіки, залишив значний типографічний спадок.

Яків Гніздовський жив в еміграції, але прагнув наблизити українську абетку до західної шрифтової традиції. Його розробки допомогли й сучасним майстрам.

Роберт Лісовський — художник-графік, майстер українського книжкового шрифту, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. 

Василь Хоменко за радянських часів створив українську гарнітуру, яку використовували фактично до кінця Радянського Союзу. 

Василь Чебаник — корифей сучасної каліграфії, який оформив церемонійний примірник Конституції України і залишив багатий шрифтовий спадок.

Шрифт увібрав характерні риси української графіки: асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над літерами "і" та "ї", характерний знак над "й" у традиції Георгія Нарбута. Його пропорції також спираються на європейську традицію класичних антикв.

Над створенням Zakon працювали четверо українських шрифтових дизайнерів:

  • Олексій Чекаль — каліграф, науковий співробітник Музею книги і друкарства України, автор шрифтів Православної церкви України;
    • Геннадій Заречнюк — дослідник української типографічної спадщини, співавтор шрифтів Kobzar KS, Zahar і Dnipro;
      • Дмитро Растворцев — автор шрифту e-Ukraine, співавтор UAF Sans для Збройних Сил України;
        • Андрій Шевченко — автор шрифту Arsenal, переможця конкурсу на сучасний діловий український шрифт.

          Керівник проєкту — військовослужбовець Тарас Іщик, автор графічного стилю Збройних Сил України.

          Три гарнітури для різних потреб держави

          Родина шрифтів Zakon складається з трьох гарнітур:

          • Zakon Text призначена для діловодства, офіційних документів та повсякденної роботи з текстами. Вона відкрита для вільного використання;
            • Zakon Decor створена для оформлення урочистих документів, відзнак і написів;
              • Zakon Letterpress призначена для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради України.

                Дві останні гарнітури доступні за закритою ліцензією обмеженому колу користувачів. Шрифт передбачає чотири накреслення: Regular, Italic, Bold і Bold Italic.

                Як впроваджуватимуть національний шрифт

                Перехід на Zakon відбуватиметься поступово, без додаткових витрат на масову заміну чинних табличок, бланків та інших матеріалів.

                Після презентації Міністерство культури України надасть державним установам шрифт та інструкцію з його встановлення. На першому етапі Zakon Text випробовуватимуть у тестовому режимі під час підготовки листів, наказів, бланків та інших документів. Отримані відгуки допоможуть розробникам удосконалити шрифт.

                Водночас Міністерство культури України працює над тим, щоб Zakon став шрифтом, що використовується при офіційному опублікуванні нормативно-правових актів. 

                Ознайомитися з національним шрифтом, завантажити його та залишити відгук можна на сторінці Міністерства культури України.

                Юлія Шрамко

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