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В Украине появился национальный шрифт Zakon — в чем его особенности

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Шрифт Zakon создали на основе украинской художественной традиции для документов и визуального стиля государственных учреждений. Его будут внедрять постепенно.

В Украине появился национальный шрифт Zakon — в чем его особенности

В Украине презентовали национальный шрифт Zakon. Он создан на основе украинской художественной традиции. Об этом 29 октября сообщило Министерство культуры Украины, пишет УНН.

Детали

"В Киеве впервые публично представили новый национальный шрифт Zakon. Его разработали украинские дизайнеры на основе исторического наследия отечественного литерного искусства. Новый шрифт призван утвердить украинскую идентичность в визуальном пространстве государства и постепенно заменить шрифты российского происхождения в официальных документах", — отметили в Минкульте.

Разработка национального шрифта предусмотрена постановлением Верховной Рады Украины от января 2026 года № 4764-IX "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства".

"Продолжаем утверждать украинскую идентичность в визуальном пространстве. Создание национального шрифта — важный шаг к тому, чтобы государственные учреждения представляли Украину через нашу художественную традицию и современный украинский дизайн. Шрифт является частью узнаваемого образа государства. Через форму букв он передает характер нашей культуры и делает ее присутствующей в повседневной жизни. Стремимся к тому, чтобы украинский дизайн формировал образ нашего государства, а культурное наследие становилось источником новых решений", — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Для чего шрифт

Инициатива, отметили в Минкульте, направлена на формирование собственного визуального языка государственных учреждений. Ведь для оформления грамот, благодарностей, дипломов, наград и табличек до сих пор используют шрифты российского происхождения, в частности Izhitsa и Petersburg, а также шрифты, кириллизированные российской студией ParaType.

Украинская шрифтовая традиция в современном дизайне

Zakon — классическая украинская антиква, сочетающая национальные графические традиции с современными требованиями к оформлению документов.

В основу разработки легло наследие шести выдающихся мастеров украинского литерного искусства. Георгий Нарбут — автор первых украинских банкнот и герба Украинского государства гетмана Скоропадского, один из основателей Украинской академии искусств. Многие его шрифтовые решения до сих пор живут в украинской идентичности.

Василий Кричевский — автор герба Украинской Народной Республики, оставил значительное типографическое наследие.

Яков Гнездовский жил в эмиграции, но стремился приблизить украинский алфавит к западной шрифтовой традиции. Его разработки помогли и современным мастерам.

Роберт Лисовский — художник-график, мастер украинского книжного шрифта, последователь Михаила Бойчука и Георгия Нарбута. 

Василий Хоменко в советские времена создал украинскую гарнитуру, которую фактически использовали до конца Советского Союза. 

Василий Чебаник — корифей современной каллиграфии, который оформил церемониальный экземпляр Конституции Украины и оставил богатое шрифтовое наследие.

Шрифт вобрал характерные черты украинской графики: асимметричные засечки, ромбовидные точки над буквами "і" и "ї", характерный знак над "й" в традиции Георгия Нарбута. Его пропорции также опираются на европейскую традицию классических антикв.

Над созданием Zakon работали четверо украинских шрифтовых дизайнеров:

  • Алексей Чекаль — каллиграф, научный сотрудник Музея книги и книгопечатания Украины, автор шрифтов Православной церкви Украины;
    • Геннадий Заречнюк — исследователь украинского типографического наследия, соавтор шрифтов Kobzar KS, Zahar и Dnipro;
      • Дмитрий Растворцев — автор шрифта e-Ukraine, соавтор UAF Sans для Вооруженных сил Украины;
        • Андрей Шевченко — автор шрифта Arsenal, победителя конкурса на современный деловой украинский шрифт.

          Руководитель проекта — военнослужащий Тарас Ищик, автор графического стиля Вооруженных сил Украины.

          Три гарнитуры для различных потребностей государства

          Семейство шрифтов Zakon состоит из трех гарнитур:

          • Zakon Text предназначена для делопроизводства, официальных документов и повседневной работы с текстами. Она открыта для свободного использования;
            • Zakon Decor создана для оформления торжественных документов, наград и надписей;
              • Zakon Letterpress предназначена для печати оригиналов нормативно-правовых актов Верховной Рады Украины.

                Два последних начертания доступны по закрытой лицензии ограниченному кругу пользователей. Шрифт предусматривает четыре начертания: Regular, Italic, Bold и Bold Italic.

                Как будут внедрять национальный шрифт

                Переход на Zakon будет происходить постепенно, без дополнительных расходов на массовую замену существующих табличек, бланков и других материалов.

                После презентации Министерство культуры Украины предоставит государственным учреждениям шрифт и инструкцию по его установке. На первом этапе Zakon Text будут испытывать в тестовом режиме при подготовке писем, приказов, бланков и других документов. Полученные отзывы помогут разработчикам усовершенствовать шрифт.

                В то же время Министерство культуры Украины работает над тем, чтобы Zakon стал шрифтом, используемым при официальном опубликовании нормативно-правовых актов. 

                Ознакомиться с национальным шрифтом, скачать его и оставить отзыв можно на странице Министерства культуры Украины.

                Юлия Шрамко

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