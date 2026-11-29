За последнюю неделю Россия обстреляла Украину, использовав более 1 900 ударных беспилотников. Силам обороны удалось сбить или подавить почти 1 600 из них, что эквивалентно примерно 83% от общего количества. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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С 22 по 28 ноября противник применил против Украины более 1 900 ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов-имитаторов «Пародия». Это в среднем около 273 дронов в сутки.Силы обороны сбили или подавили почти 1 600 из них — около 83%. То есть из каждых шести дронов, запущенных по Украине, пять не долетели до цели – говорится в сообщении.

В то же время самой сложной целью остаются именно реактивные «шахеды».

Они летят значительно быстрее обычных, и противник делает на них все большую ставку. За неделю их запустили 1 126 — почти 6 из каждых 10 дронов. Сбито 871 реактивный «шахед», или 77,4%. Обычных «шахедов», «Гербер» и «Пародий» обезврежено 91%. Небо на этой неделе удерживали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем. Противник пытается наращивать массированность атак и меняет тактику, но украинская противовоздушная оборона действует так, чтобы сбивать как можно больше российских дронов и минимизировать ущерб для украинских городов, энергетики и людей. Работа по защите неба не прекращается ни днем, ни ночью. Слава Украине! – говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве обломки дронов упали в двух районах. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали, двоих госпитализировали.