За останній тиждень росія обстріляла Україну, використавши понад 1 900 ударних безпілотників. Силам оборони вдалося збити або подавити майже 1 600 із них, що еквівалентно приблизно 83% від загальної кількості. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

З 22 по 28 листопада противник застосував проти України понад 1 900 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Це в середньому близько 273 дронів щодоби.Сили оборони збили або подавили майже 1 600 із них — близько 83%. Тобто з кожних шести дронів, запущених по Україні, п'ять не долетіли до цілі

Водночас, найскладнішою ціллю залишаються саме реактивні шахеди.

Вони летять значно швидше за звичайні, і противник робить на них дедалі більшу ставку. За тиждень їх запустили 1 126 — майже 6 із кожних 10 дронів. Збито 871 реактивний шахед, або 77,4%. Звичайних шахедів, "Гербер" і "Пародій" знешкоджено 91%. Небо цього тижня тримали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. Противник намагається нарощувати масованість атак і змінює тактику, але українська протиповітряна оборона діє так, щоб збивати якомога більше російських дронів і мінімізувати шкоду для українських міст, енергетики та людей. Робота із захисту неба не зупиняється ні вдень, ні вночі. Слава Україні!