Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Москва согласилась продать свою долю в сербской компании NIS после американских санкций

Киев • УНН

 • 2632 просмотра

Россия решила продать 56,15% акций сербской нефтегазовой компании NIS после американских санкций. Имя покупателя пока не раскрывается, большинство акций контролирует «Газпром нефть».

Москва согласилась продать свою долю в сербской компании NIS после американских санкций

Россия приняла решение продать свою долю в сербской нефтегазовой компании NIS на фоне введенных США санкций. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, отметив, что речь идет о 56,15% акций, однако имя покупателя пока не раскрывается. Об этом сообщает УНН

Детали

Большинство акций NIS сейчас контролирует "Газпром нефть" – 44,85%, еще 29,87% принадлежит Сербии. 11,30% акций находится в собственности петербургского АО "Интеллидженс", которым управляет "Газпром капитал", остальная доля распределена между миноритарными акционерами.

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg30.10.25, 23:20 • 4334 просмотра

В начале 2025 года Вашингтон внес NIS в перечень запрещенных компаний. 9 октября 2025 года NIS официально объявила о вступлении в силу американских санкций. После этого, как сообщалось, США настаивали на полном выходе России из состава акционеров компании.

Продажа российской доли может стать ключевым шагом в уменьшении санкционного давления на сербский энергетический сектор.

Сербия просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"29.10.25, 18:46 • 3575 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
Санкции
Энергетика
Сербия
Соединённые Штаты