Москва согласилась продать свою долю в сербской компании NIS после американских санкций
Россия решила продать 56,15% акций сербской нефтегазовой компании NIS после американских санкций. Имя покупателя пока не раскрывается, большинство акций контролирует «Газпром нефть».
Россия приняла решение продать свою долю в сербской нефтегазовой компании NIS на фоне введенных США санкций. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, отметив, что речь идет о 56,15% акций, однако имя покупателя пока не раскрывается. Об этом сообщает УНН.
Детали
Большинство акций NIS сейчас контролирует "Газпром нефть" – 44,85%, еще 29,87% принадлежит Сербии. 11,30% акций находится в собственности петербургского АО "Интеллидженс", которым управляет "Газпром капитал", остальная доля распределена между миноритарными акционерами.
В начале 2025 года Вашингтон внес NIS в перечень запрещенных компаний. 9 октября 2025 года NIS официально объявила о вступлении в силу американских санкций. После этого, как сообщалось, США настаивали на полном выходе России из состава акционеров компании.
Продажа российской доли может стать ключевым шагом в уменьшении санкционного давления на сербский энергетический сектор.
