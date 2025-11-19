москва погодилася продати свою частку в сербській компанії NIS після американських санкцій

росія ухвалила рішення продати свою частку в сербській нафто-газовій компанії NIS на тлі запроваджених США санкцій. Про це заявила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, зазначивши, що йдеться про 56,15% акцій, однак ім’я покупця поки не розкривається. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Більшість акцій NIS нині контролює "Газпром нєфть" – 44,85%, ще 29,87% належить Сербії. 11,30% акцій перебуває у власності петербурзького АО "Інтэлидженс", яким управляє "Газпром капітал", інша частка розподілена між міноритарними акціонерами.

На початку 2025 року Вашингтон вніс NIS до переліку заборонених компаній. 9 жовтня 2025 року NIS офіційно оголосила про набуття чинності американських санкцій. Після цього, як повідомлялося, США наполягали на повному виході росії зі складу акціонерів компанії.

Продаж російської частки може стати ключовим кроком у зменшенні санкційного тиску на сербський енергетичний сектор.

