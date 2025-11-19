$42.090.03
16:13 • 3880 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 8292 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 6786 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 17014 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 15169 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 12962 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14218 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 15624 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 21401 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18452 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

москва погодилася продати свою частку в сербській компанії NIS після американських санкцій

Київ • УНН

 • 730 перегляди

росія вирішила продати 56,15% акцій сербської нафтогазової компанії NIS після американських санкцій. Ім'я покупця поки не розкривається, більшість акцій контролює "Газпром нєфть".

москва погодилася продати свою частку в сербській компанії NIS після американських санкцій

росія ухвалила рішення продати свою частку в сербській нафто-газовій компанії NIS на тлі запроваджених США санкцій. Про це заявила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, зазначивши, що йдеться про 56,15% акцій, однак ім’я покупця поки не розкривається. Про це повідомляє УНН

Деталі

Більшість акцій NIS нині контролює "Газпром нєфть" – 44,85%, ще 29,87% належить Сербії. 11,30% акцій перебуває у власності петербурзького АО "Інтэлидженс", яким управляє "Газпром капітал", інша частка розподілена між міноритарними акціонерами.

Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg30.10.25, 23:20 • 4318 переглядiв

На початку 2025 року Вашингтон вніс NIS до переліку заборонених компаній. 9 жовтня 2025 року NIS офіційно оголосила про набуття чинності американських санкцій. Після цього, як повідомлялося, США наполягали на повному виході росії зі складу акціонерів компанії.

Продаж російської частки може стати ключовим кроком у зменшенні санкційного тиску на сербський енергетичний сектор.

Сербія просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"29.10.25, 18:46 • 3568 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Сербія
Сполучені Штати Америки