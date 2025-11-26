$42.400.03
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку з главою МЗС Угорщини сісти в країні

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовив у дозволі на посадку військовому літаку Угорщини з міністром закордонних справ Петером Сійярто. Причиною названо підтримку Угорщиною дій, що підривають суверенітет Боснії і Герцеговини, та відсутність пояснень щодо використання військового літака.

Боснія і Герцеговина не дозволила літаку з главою МЗС Угорщини сісти в країні

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовився надати дозвіл військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, на посадку в країні. Про це Хелез написав у Facebook, передає УНН.

Я відмовився надати дозвіл на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, на якому мав летіти міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 

- написав Хелез.

Він зазначив, що протягом багатьох років прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр Сійярто відкрито підтримували колишнього президента Сербії Мілорада Додіка в його діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність і єдність Боснії і Герцеговини.

Крім того, угорська сторона не надала жодних чітких пояснень щодо того, чому міністр закордонних справ прибуває на військовому літаку. Як міністр оборони Боснії і Герцеговини, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії і Герцеговини. З цієї причини я вирішив не схвалювати цей рейс, доки не буде забезпечено повну прозорість та повагу до нашої країни

 - додав Хелез.

Нагадаємо

Угорський прем'єр Орбан планує відвідати москву для переговорів з володимиром путіним. Зустріч, за інформацією журналіста Саболча Пані, може відбутися 28 листопада.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
