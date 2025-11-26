Боснія і Герцеговина не дозволила літаку з главою МЗС Угорщини сісти в країні
Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовив у дозволі на посадку військовому літаку Угорщини з міністром закордонних справ Петером Сійярто. Причиною названо підтримку Угорщиною дій, що підривають суверенітет Боснії і Герцеговини, та відсутність пояснень щодо використання військового літака.
Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовився надати дозвіл військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, на посадку в країні. Про це Хелез написав у Facebook, передає УНН.
Я відмовився надати дозвіл на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, на якому мав летіти міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Він зазначив, що протягом багатьох років прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр Сійярто відкрито підтримували колишнього президента Сербії Мілорада Додіка в його діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність і єдність Боснії і Герцеговини.
Крім того, угорська сторона не надала жодних чітких пояснень щодо того, чому міністр закордонних справ прибуває на військовому літаку. Як міністр оборони Боснії і Герцеговини, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії і Герцеговини. З цієї причини я вирішив не схвалювати цей рейс, доки не буде забезпечено повну прозорість та повагу до нашої країни
