Босния и Герцеговина не разрешила самолету с главой МИД Венгрии сесть в стране
Киев • УНН
Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказал в разрешении на посадку военному самолету Венгрии с министром иностранных дел Петером Сийярто. Причиной названа поддержка Венгрией действий, подрывающих суверенитет Боснии и Герцеговины, и отсутствие объяснений относительно использования военного самолета.
Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался дать разрешение военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, на посадку в стране. Об этом Хелез написал в Facebook, передает УНН.
Я отказался дать разрешение на посадку венгерского военного самолета в аэропорту Баня-Лука, на котором должен был лететь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Он отметил, что на протяжении многих лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживали бывшего президента Сербии Милорада Додика в его действиях, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и единство Боснии и Герцеговины.
Кроме того, венгерская сторона не предоставила никаких четких объяснений относительно того, почему министр иностранных дел прибывает на военном самолете. Как министр обороны Боснии и Герцеговины, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. По этой причине я решил не одобрять этот рейс, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашей стране
Напомним
Венгерский премьер Орбан планирует посетить москву для переговоров с владимиром путиным. Встреча, по информации журналиста Саболча Пани, может состояться 28 ноября.