Босния и Герцеговина не разрешила самолету с главой МИД Венгрии сесть в стране

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался дать разрешение военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, на посадку в стране. Об этом Хелез написал в Facebook, передает УНН.

Он отметил, что на протяжении многих лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживали бывшего президента Сербии Милорада Додика в его действиях, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и единство Боснии и Герцеговины.

Кроме того, венгерская сторона не предоставила никаких четких объяснений относительно того, почему министр иностранных дел прибывает на военном самолете. Как министр обороны Боснии и Герцеговины, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. По этой причине я решил не одобрять этот рейс, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашей стране