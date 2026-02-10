Поліція Болгарії розслідує загадкові смерті шести осіб у горах: справу порівнюють із серіалом "Твін Пікс"

$43.050.09
ukenru
9 лютого, 22:01 • 7634 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 14490 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 14729 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 14729 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 14498 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 15406 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 17356 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28469 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45703 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43510 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Автори
рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер9 лютого, 20:39 • 3792 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 9790 перегляди
рф може розпочати "регіональну війну" в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні - звіт 9 лютого, 21:05 • 3170 перегляди
Європейський парламент проведе у середу прискорене голосування за надання Україні кредиту на 90 млрд євро9 лютого, 21:19 • 3650 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 4896 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19928 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 28018 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 66573 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 88050 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103781 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Кіпер
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Ґренландія
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 9508 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11661 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 12257 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38441 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41198 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Поліція Болгарії розслідує загадкові смерті шести осіб у горах: справу порівнюють із серіалом "Твін Пікс"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Болгарії поліція розслідує загибель шести осіб у Балканських горах, знайдених протягом тижня. Справа пов'язана з неурядовою організацією та розглядається як масове вбивство або ритуальне самогубство.

Поліція Болгарії розслідує загадкові смерті шести осіб у горах: справу порівнюють із серіалом "Твін Пікс"

Правоохоронні органи Болгарії зіткнулися з безпрецедентною серією смертей у західній частині Балканських гір, де протягом тижня було знайдено тіла шести людей. Справа, що охоплює спалену гірську хатину та покинутий кемпер із загиблими, викликала хвилю спекуляцій через дивні обставини та приналежність жертв до закритої організації. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Події розпочалися 2 лютого 2026 року, коли біля перевалу Петроган рятувальники виявили спалену гірську хатину, а поруч – тіла трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями голови. Слідство встановило, що всі загиблі були членами неурядової організації "Національне агентство з контролю за охоронюваними територіями" (NAKZT), яка роками патрулювала ліси біля кордону з Сербією.

Цей випадок не має аналогів у нашій країні

– заявив директор національної поліції Захарі Васков, коментуючи складність розслідування.

За тиждень історія отримала похмуре продовження: у неділю в кемпері поблизу вершини Окольчиця, що за 80 км від першого місця злочину, знайшли ще трьох мертвих людей, серед яких був 15-річний підліток. Камери відеоспостереження від 1 лютого зафіксували, як усі шестеро учасників групи прощаються одне з одним, після чого частина з них підпалює власну базу. Правоохоронці розглядають версію про масове вбивство з наступним самогубством.

Сектантство та парамілітарна діяльність під підозрою

Розслідування діяльності NAKZT виявило шокуючі деталі: організація, що офіційно займалася екологією, фактично функціонувала як закрита група зі специфічними ритуалами. У спаленій хатині знайшли буддійську літературу та банери, а родичі загиблих заявили про "виняткову психологічну нестабільність" усередині спільноти. Виконувач обов’язків головного прокурора Наталія Ніколова підтвердила, що основною робочою версією є внутрішній конфлікт або ритуальне самогубство.

30 людей загинули в ДТП у Нігерії через необережне водіння08.02.26, 23:10 • 4438 переглядiв

Більше того, спецслужби Болгарії (SANS) ще два роки тому отримували скарги на сексуальну експлуатацію неповнолітніх та створення парамілітарних структур на базі цієї організації. Прокурор Борислав Сарафов, приголомшений масштабом справи, порівняв її із сюжетом серіалу "Твін Пікс". Наразі триває експертиза зброї та розтин тіл, знайдених у кемпері, щоб остаточно встановити послідовність подій у цій загадковій справі.

Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят10.02.26, 05:55 • 1652 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Серіали
Reuters
Сербія
Болгарія