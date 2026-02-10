Поліція Болгарії розслідує загадкові смерті шести осіб у горах: справу порівнюють із серіалом "Твін Пікс"

Правоохоронні органи Болгарії зіткнулися з безпрецедентною серією смертей у західній частині Балканських гір, де протягом тижня було знайдено тіла шести людей. Справа, що охоплює спалену гірську хатину та покинутий кемпер із загиблими, викликала хвилю спекуляцій через дивні обставини та приналежність жертв до закритої організації. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Події розпочалися 2 лютого 2026 року, коли біля перевалу Петроган рятувальники виявили спалену гірську хатину, а поруч – тіла трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями голови. Слідство встановило, що всі загиблі були членами неурядової організації "Національне агентство з контролю за охоронюваними територіями" (NAKZT), яка роками патрулювала ліси біля кордону з Сербією.

Цей випадок не має аналогів у нашій країні – заявив директор національної поліції Захарі Васков, коментуючи складність розслідування.

За тиждень історія отримала похмуре продовження: у неділю в кемпері поблизу вершини Окольчиця, що за 80 км від першого місця злочину, знайшли ще трьох мертвих людей, серед яких був 15-річний підліток. Камери відеоспостереження від 1 лютого зафіксували, як усі шестеро учасників групи прощаються одне з одним, після чого частина з них підпалює власну базу. Правоохоронці розглядають версію про масове вбивство з наступним самогубством.

Сектантство та парамілітарна діяльність під підозрою

Розслідування діяльності NAKZT виявило шокуючі деталі: організація, що офіційно займалася екологією, фактично функціонувала як закрита група зі специфічними ритуалами. У спаленій хатині знайшли буддійську літературу та банери, а родичі загиблих заявили про "виняткову психологічну нестабільність" усередині спільноти. Виконувач обов’язків головного прокурора Наталія Ніколова підтвердила, що основною робочою версією є внутрішній конфлікт або ритуальне самогубство.

30 людей загинули в ДТП у Нігерії через необережне водіння

Більше того, спецслужби Болгарії (SANS) ще два роки тому отримували скарги на сексуальну експлуатацію неповнолітніх та створення парамілітарних структур на базі цієї організації. Прокурор Борислав Сарафов, приголомшений масштабом справи, порівняв її із сюжетом серіалу "Твін Пікс". Наразі триває експертиза зброї та розтин тіл, знайдених у кемпері, щоб остаточно встановити послідовність подій у цій загадковій справі.

Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят