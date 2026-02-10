Полиция Болгарии расследует загадочные смерти шести человек в горах: дело сравнивают с сериалом "Твин Пикс"

Правоохранительные органы Болгарии столкнулись с беспрецедентной серией смертей в западной части Балканских гор, где в течение недели были найдены тела шести человек. Дело, охватывающее сожженную горную хижину и заброшенный кемпер с погибшими, вызвало волну спекуляций из-за странных обстоятельств и принадлежности жертв к закрытой организации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

События начались 2 февраля 2026 года, когда возле перевала Петроган спасатели обнаружили сожженную горную хижину, а рядом – тела трех мужчин с огнестрельными ранениями головы. Следствие установило, что все погибшие были членами неправительственной организации "Национальное агентство по контролю за охраняемыми территориями" (NAKZT), которая годами патрулировала леса возле границы с Сербией.

Этот случай не имеет аналогов в нашей стране – заявил директор национальной полиции Захари Васков, комментируя сложность расследования.

Через неделю история получила мрачное продолжение: в воскресенье в кемпере возле вершины Окольчица, в 80 км от первого места преступления, нашли еще трех мертвых людей, среди которых был 15-летний подросток. Камеры видеонаблюдения от 1 февраля зафиксировали, как все шестеро участников группы прощаются друг с другом, после чего часть из них поджигает собственную базу. Правоохранители рассматривают версию о массовом убийстве с последующим самоубийством.

Сектантство и парамилитарная деятельность под подозрением

Расследование деятельности NAKZT выявило шокирующие детали: организация, официально занимавшаяся экологией, фактически функционировала как закрытая группа со специфическими ритуалами. В сожженной хижине нашли буддийскую литературу и баннеры, а родственники погибших заявили об "исключительной психологической нестабильности" внутри сообщества. Исполняющий обязанности главного прокурора Наталья Николова подтвердила, что основной рабочей версией является внутренний конфликт или ритуальное самоубийство.

Более того, спецслужбы Болгарии (SANS) еще два года назад получали жалобы на сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и создание парамилитарных структур на базе этой организации. Прокурор Борислав Сарафов, потрясенный масштабом дела, сравнил его с сюжетом сериала "Твин Пикс". Сейчас продолжается экспертиза оружия и вскрытие тел, найденных в кемпере, чтобы окончательно установить последовательность событий в этом загадочном деле.

