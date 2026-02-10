Полиция Болгарии расследует загадочные смерти шести человек в горах: дело сравнивают с сериалом "Твин Пикс"

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 8086 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 14965 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 15091 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 15056 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 14751 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 15532 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 17458 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 28567 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 45873 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43593 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
83%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр9 февраля, 20:39 • 4078 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 10429 просмотра
Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро9 февраля, 21:19 • 4000 просмотра
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 5544 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 4060 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 20173 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 28267 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 66815 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 88282 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103975 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Олег Кипер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 9706 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11755 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 12338 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38540 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 41269 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Полиция Болгарии расследует загадочные смерти шести человек в горах: дело сравнивают с сериалом "Твин Пикс"

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В Болгарии полиция расследует гибель шести человек в Балканских горах, найденных в течение недели. Дело связано с неправительственной организацией и рассматривается как массовое убийство или ритуальное самоубийство.

Полиция Болгарии расследует загадочные смерти шести человек в горах: дело сравнивают с сериалом "Твин Пикс"

Правоохранительные органы Болгарии столкнулись с беспрецедентной серией смертей в западной части Балканских гор, где в течение недели были найдены тела шести человек. Дело, охватывающее сожженную горную хижину и заброшенный кемпер с погибшими, вызвало волну спекуляций из-за странных обстоятельств и принадлежности жертв к закрытой организации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

События начались 2 февраля 2026 года, когда возле перевала Петроган спасатели обнаружили сожженную горную хижину, а рядом – тела трех мужчин с огнестрельными ранениями головы. Следствие установило, что все погибшие были членами неправительственной организации "Национальное агентство по контролю за охраняемыми территориями" (NAKZT), которая годами патрулировала леса возле границы с Сербией.

Этот случай не имеет аналогов в нашей стране

– заявил директор национальной полиции Захари Васков, комментируя сложность расследования.

Через неделю история получила мрачное продолжение: в воскресенье в кемпере возле вершины Окольчица, в 80 км от первого места преступления, нашли еще трех мертвых людей, среди которых был 15-летний подросток. Камеры видеонаблюдения от 1 февраля зафиксировали, как все шестеро участников группы прощаются друг с другом, после чего часть из них поджигает собственную базу. Правоохранители рассматривают версию о массовом убийстве с последующим самоубийством.

Сектантство и парамилитарная деятельность под подозрением

Расследование деятельности NAKZT выявило шокирующие детали: организация, официально занимавшаяся экологией, фактически функционировала как закрытая группа со специфическими ритуалами. В сожженной хижине нашли буддийскую литературу и баннеры, а родственники погибших заявили об "исключительной психологической нестабильности" внутри сообщества. Исполняющий обязанности главного прокурора Наталья Николова подтвердила, что основной рабочей версией является внутренний конфликт или ритуальное самоубийство.

30 человек погибли в ДТП в Нигерии из-за неосторожного вождения08.02.26, 23:10 • 4442 просмотра

Более того, спецслужбы Болгарии (SANS) еще два года назад получали жалобы на сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и создание парамилитарных структур на базе этой организации. Прокурор Борислав Сарафов, потрясенный масштабом дела, сравнил его с сюжетом сериала "Твин Пикс". Сейчас продолжается экспертиза оружия и вскрытие тел, найденных в кемпере, чтобы окончательно установить последовательность событий в этом загадочном деле.

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: среди 53 жертв двое младенцев10.02.26, 05:55 • 1870 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Сериал
Reuters
Сербия
Болгария