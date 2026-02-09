Ію Андрущак призначено головним тренером національної жіночої збірної України
Київ • УНН
Колишня футболістка Ія Андрущак стала головною тренеркою жіночої збірної України, замінивши Володимира Пятенка. Команда стартує у відборі на ЧС-2027 у складній групі з Іспанією, Англією та Ісландією.
На засіданні Виконкому УАФ новим головним тренером синьо-жовтих було обрано Ію Андрущак - колишню футболістку, півзахисницю жіночої збірної України, яка на цій посаді замінила Володимира Пятенка, у якого завершився контракт із командою. Про це під час пресконференції заявив президент УАФ Андрій Шевченко, передає УНН.
Жіноча збірна України розпочинає шлях на Чемпіонат світу. У дівчат складна група - Іспанія, Англія та Ісландія. Я хочу подякувати колишньому тренеру, який вивів команду у дивізіон "А" Ліги Націй Володимиру Пятенку. Він зробив дуже гарну роботу, але ми рухаємося далі. Цей цикл жіноча збірна розпочне з новою головною тренеркою. Ія Андрущак
Він зазначив, що Андрущак понад 11 років була лідеркою збірною України, має значні успіхи як тренер, а також стала першою жінкою, яка очолила в Україні чоловічу команду.
Для мене це велика відповідальність зробити, щоб ця команда була конкурентоспроможною на європейській арені, впізнаваною, і щоб нас поважали у світі та Європі. Зараз UEFA, FIFA багато уваги приділяє розвитку саме жіночого футболу. Я дякую УАФ, що ви підтримуєте цей розвиток, підтримуєте ці ініціативи. Бажаю нам всі бути в тренді жіночого футболу у наступні роки
Доповнення
Ія Андрущак - колишня футболістка, півзахисниця жіночої збірної України, яка провела в її складі 58 матчів (2 голи).
38-річна спеціалістка до цього керувала юнацькою командою "Ворскли" U-19 (2023-2024), ставши першою в Україні тренеркою, яка очолила чоловічу команду. 2025 року вона стала головним тренером жіночого клубу "Ворскла".
Жіноча збірна України візьме участь у Лізі націй-2027, яка стане відбірним турніром у зоні УЄФА до ЧС-2027. Згідно з результатами жеребкування синьо-жовті виступатимуть у групі 3 Ліги А разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.
Стартують у турнірі наші дівчата 3 березня матчем з Англією, а вже 7-го числа вони проведуть поєдинок з Іспанією. За підтримки Турецької футбольної федерації та за погодженням з УЄФА ці зустрічі відбудуться в Антальї на стадіоні "Мардан".
Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027:
- 03.03.2026. Україна - Англія;
- 07.03.2026. Україна - Іспанія;
- 14.04.2026. Ісландія - Україна;
- 18.04.2026. Іспанія - Україна;
- 05.06.2026. Україна - Ісландія;
- 09.06.2026. Англія - Україна.
Європейський відбір ЧС-2027
Ліга А
Група 1: Швеція, Італія, Данія, Сербія;
Група 2: Франція, Нідерланди, Польща, Ірландія;
Група 3: Іспанія, Англія, Ісландія, Україна;
Група 4: Німеччина, Норвегія, Австрія, Словенія.
Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового раунду відбудуться 3-го та 7 березня, 14-го та 18 квітня, 5-го та 9 червня 2026 року в трьох лігах - А (16 команд), В (16) та С (21).
Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025. Україна виступатиме в Лізі А.
На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А. Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.
Нагадаємо
Українська асоціація футболу не розглядає звільнення головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва.