Ію Андрущак призначено головним тренером національної жіночої збірної України

На засіданні Виконкому УАФ новим головним тренером синьо-жовтих було обрано Ію Андрущак - колишню футболістку, півзахисницю жіночої збірної України, яка на цій посаді замінила Володимира Пятенка, у якого завершився контракт із командою. Про це під час пресконференції заявив президент УАФ Андрій Шевченко, передає УНН.

Жіноча збірна України розпочинає шлях на Чемпіонат світу. У дівчат складна група - Іспанія, Англія та Ісландія. Я хочу подякувати колишньому тренеру, який вивів команду у дивізіон "А" Ліги Націй Володимиру Пятенку. Він зробив дуже гарну роботу, але ми рухаємося далі. Цей цикл жіноча збірна розпочне з новою головною тренеркою. Ія Андрущак

Він зазначив, що Андрущак понад 11 років була лідеркою збірною України, має значні успіхи як тренер, а також стала першою жінкою, яка очолила в Україні чоловічу команду.

Для мене це велика відповідальність зробити, щоб ця команда була конкурентоспроможною на європейській арені, впізнаваною, і щоб нас поважали у світі та Європі. Зараз UEFA, FIFA багато уваги приділяє розвитку саме жіночого футболу. Я дякую УАФ, що ви підтримуєте цей розвиток, підтримуєте ці ініціативи. Бажаю нам всі бути в тренді жіночого футболу у наступні роки