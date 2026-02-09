$43.050.09
Ия Андрущак назначена главным тренером национальной женской сборной Украины

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Бывшая футболистка Ия Андрущак стала главным тренером женской сборной Украины, сменив Владимира Пятенко. Команда стартует в отборе на ЧМ-2027 в сложной группе с Испанией, Англией и Исландией.

Ия Андрущак назначена главным тренером национальной женской сборной Украины

На заседании Исполкома УАФ новым главным тренером сине-желтых была избрана Ия Андрущак - бывшая футболистка, полузащитница женской сборной Украины, которая на этой должности сменила Владимира Пятенко, у которого завершился контракт с командой. Об этом во время пресс-конференции заявил президент УАФ Андрей Шевченко, передает УНН. 

Женская сборная Украины начинает путь на Чемпионат мира. У девушек сложная группа - Испания, Англия и Исландия. Я хочу поблагодарить бывшего тренера, который вывел команду в дивизион "А" Лиги Наций Владимира Пятенко. Он проделал очень хорошую работу, но мы движемся дальше. Этот цикл женская сборная начнет с новой главной тренеркой. Ия Андрущак 

- сказал Шевченко. 

Он отметил, что Андрущак более 11 лет была лидером сборной Украины, имеет значительные успехи как тренер, а также стала первой женщиной, возглавившей в Украине мужскую команду. 

Для меня это большая ответственность сделать, чтобы эта команда была конкурентоспособной на европейской арене, узнаваемой, и чтобы нас уважали в мире и Европе. Сейчас UEFA, FIFA много внимания уделяет развитию именно женского футбола. Я благодарю УАФ, что вы поддерживаете это развитие, поддерживаете эти инициативы. Желаю нам всем быть в тренде женского футбола в следующие годы 

- сказала Ия Андрущак. 

Дополнение

Ия Андрущак - бывшая футболистка, полузащитница женской сборной Украины, которая провела в ее составе 58 матчей (2 гола).

38-летняя специалистка до этого руководила юношеской командой "Ворсклы" U-19 (2023-2024), став первой в Украине тренеркой, которая возглавила мужскую команду. В 2025 году она стала главным тренером женского клуба "Ворскла".

Женская сборная Украины примет участие в Лиге наций-2027, которая станет отборочным турниром в зоне УЕФА к ЧМ-2027. Согласно результатам жеребьевки сине-желтые будут выступать в группе 3 Лиги А вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Стартуют в турнире наши девушки 3 марта матчем с Англией, а уже 7-го числа они проведут поединок с Испанией. При поддержке Турецкой футбольной федерации и по согласованию с УЕФА эти встречи состоятся в Анталье на стадионе "Мардан".

Календарь матчей женской сборной Украины в группе А3 отбора ЧМ-2027:

  • 03.03.2026. Украина - Англия;
    • 07.03.2026. Украина - Испания;
      • 14.04.2026. Исландия - Украина;
        • 18.04.2026. Испания - Украина;
          • 05.06.2026. Украина - Исландия;
            • 09.06.2026. Англия - Украина.

              Европейский отбор ЧМ-2027

              Лига А

              Группа 1: Швеция, Италия, Дания, Сербия;

              Группа 2: Франция, Нидерланды, Польша, Ирландия;

              Группа 3: Испания, Англия, Исландия, Украина;

              Группа 4: Германия, Норвегия, Австрия, Словения. 

              Европейская квалификация будет проходить в три этапа. Матчи группового раунда состоятся 3-го и 7 марта, 14-го и 18 апреля, 5-го и 9 июня 2026 года в трех лигах - А (16 команд), В (16) и С (21).

              Стартовая позиция каждой команды в лигах определяется на основе результатов Лиги наций-2025. Украина будет выступать в Лиге А.

              На ЧМ-2027 напрямую попадут победители четырех групп Лиги А. Оставшиеся путевки будут разыграны в раундах плей-офф в октябре-декабре 2026 года. В первом раунде команды, занявшие вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями шести групп Лиги С и лучшими командами, занявшими там вторые места. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

              Напомним 

              Украинская ассоциация футбола не рассматривает увольнение главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва. 

              Павел Башинский

