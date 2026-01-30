У Ньйоні визначилися всі пари плей оф Ліги Європи 2025/26: хто з ким зіграє
30 січня у Швейцарії відбулося жеребкування плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 19 та 26 лютого, переможці вийдуть до 1/8 фіналу.
30 січня в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей‑оф раунду Ліги Європи УЄФА сезону‑2025/26. Визначилися всі 16 пар, які розіграють путівки до 1/8 фіналу турніру. Матчі пройдуть 19 та 26 лютого, а переможці приєднаються до команд, які напряму пробилися до наступного етапу, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Деталі
Після завершення основного раунду вісім команд напряму пробилися в 1/8 фіналу, тоді як ще 16 клубів, що посіли місця з 9‑го по 24‑те в загальній таблиці турніру, були розподілені на пари для стикових двоматчевих поєдинків.
За підсумками жеребкування сформувалися такі пари:
- «Лудогорець» (Болгарія) -
«Ференцварош» (Угорщина);
- «Динамо» Загреб (Хорватія) - «Генк» (Бельгія);
- «Селтік» (Шотландія) - «Штутгарт» (Німеччина);
- «Бранн» (Норвегія) - «Болонья» (Італія);
- «Панатінаїкос» (Греція) - «Вікторія» Плзень (Чехія);
- ПАОК (Греція) - «Сельта» (Іспанія);
- «Фенербахче» (Туреччина) - «Ноттінгем Форест» (Англія);
- «Лілль» (Франція) - «Црвена Звезда» (Сербія).
