У Ньйоні визначилися всі пари плей оф Ліги Європи 2025/26: хто з ким зіграє

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 3008 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 7758 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11648 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14604 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20638 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29066 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34871 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41345 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65314 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48653 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38729 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43738 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 31356 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 17352 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9964 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 3302 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 5180 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 70948 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 56402 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58715 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 2394 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7890 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10023 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31779 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31939 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

У Ньйоні визначилися всі пари плей оф Ліги Європи 2025/26: хто з ким зіграє

Київ • УНН

 • 384 перегляди

30 січня у Швейцарії відбулося жеребкування плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 19 та 26 лютого, переможці вийдуть до 1/8 фіналу.

У Ньйоні визначилися всі пари плей оф Ліги Європи 2025/26: хто з ким зіграє

30 січня в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей‑оф раунду Ліги Європи УЄФА сезону‑2025/26. Визначилися всі 16 пар, які розіграють путівки до 1/8 фіналу турніру. Матчі пройдуть 19 та 26 лютого, а переможці приєднаються до команд, які напряму пробилися до наступного етапу, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Деталі

Після завершення основного раунду вісім команд напряму пробилися в 1/8 фіналу, тоді як ще 16 клубів, що посіли місця з 9‑го по 24‑те в загальній таблиці турніру, були розподілені на пари для стикових двоматчевих поєдинків.

За підсумками жеребкування сформувалися такі пари:

  • «Лудогорець» (Болгарія) - «Ференцварош» (Угорщина);
    • «Динамо» Загреб (Хорватія) - «Генк» (Бельгія);
      • «Селтік» (Шотландія) - «Штутгарт» (Німеччина);
        • «Бранн» (Норвегія) - «Болонья» (Італія);
          • «Панатінаїкос» (Греція) - «Вікторія» Плзень (Чехія);
            • ПАОК (Греція) - «Сельта» (Іспанія);
              • «Фенербахче» (Туреччина) - «Ноттінгем Форест» (Англія);
                • «Лілль» (Франція) - «Црвена Звезда» (Сербія).

                  Нагадаємо

                  Український півзахисник Руслан Маліновський став одним з героїв перемоги "Дженоа" над "Болоньєю" у матчі Серії А. Йому вдалося забити неймовірний гол, неперевершеним пострілом зі штрафного.

                  Станіслав Кармазін

                  СпортНовини Світу
                  Шотландія
                  УЄФА
                  Швейцарія
                  Сербія
                  Англія
                  Франція
                  Бельгія
                  Норвегія
                  Чехія
                  Греція
                  Хорватія
                  Болгарія
                  Італія
                  Іспанія
                  Німеччина
                  Туреччина
                  Угорщина