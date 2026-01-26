Руслан Маліновський убивчим ударом зі штрафного врятував "Дженоа" та пояснив, як йому вдалося забити такий шедевр
Київ • УНН
Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився голом зі штрафного за "Дженоа" у матчі Серії А. Його гол допоміг команді здобути перемогу над "Болоньєю" з рахунком 3:2.
Український півзахисник Руслан Маліновський став одним з героїв перемоги "Дженоа" над "Болоньєю" у матчі Серії А. Українцеві вдалося забити неймовірний гол, неперевершеним пострілом зі штрафного. Свій гол Руслан прокоментував в інтерв’ю італійському Secoloxix, передає УНН.
Отож, гравець відкрив лік голам "грифонів" на 62-й хвилині, скоротивши відставання від Болоньї на 1 м’яч та на той момент зробив рахунок 1:2. Зрештою, гра завершилася 3:2 на користь "Дженоа".
Я трохи вагався, пробити безпосередньо чи навісити, але Жуніор Мессіас порадив бити прямо, бо воротар Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на тренера Де Россі та на лавку запасних, але вирішив пробити сам. Цей гол я присвячую своїй родині, яка сьогодні не змогла бути на стадіоні, і своїй дружині, яка завжди каже мені бити
Зрештою, Руслан, проаналізувавши матч, похвалив суперника.
"Болонья" – сильна команда, і сьогодні ми перемогли завдяки деталям. Ми маємо молодих гравців, і нам потрібно допомогти їм розвиватися. Ключовим моментом стало вилучення їх воротаря; "Болонья" також втомилася після матчу Ліги Європи. Я радий за Жуніора Месіаса та Екубана, який грає тут уже багато років і забив кілька неймовірних голів".