Руслан Маліновський убивчим ударом зі штрафного врятував "Дженоа" та пояснив, як йому вдалося забити такий шедевр

13:53 • 4626 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
12:45 • 11361 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
11:57 • 14374 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 25899 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20663 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
10:01 • 40502 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21069 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 37644 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 07:43 • 23229 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28135 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 25873 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
10:01 • 40485 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 30651 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 08:52 • 37635 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 114709 перегляди
Руслан Маліновський убивчим ударом зі штрафного врятував "Дженоа" та пояснив, як йому вдалося забити такий шедевр

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився голом зі штрафного за "Дженоа" у матчі Серії А. Його гол допоміг команді здобути перемогу над "Болоньєю" з рахунком 3:2.

Руслан Маліновський убивчим ударом зі штрафного врятував "Дженоа" та пояснив, як йому вдалося забити такий шедевр

Український півзахисник Руслан Маліновський став одним з героїв перемоги "Дженоа" над "Болоньєю" у матчі Серії А. Українцеві вдалося забити неймовірний гол, неперевершеним пострілом зі штрафного. Свій гол Руслан прокоментував в інтерв’ю італійському Secoloxix, передає УНН.

Отож, гравець відкрив лік голам "грифонів" на 62-й хвилині, скоротивши відставання від Болоньї на 1 м’яч та на той момент зробив рахунок 1:2. Зрештою, гра завершилася 3:2 на користь "Дженоа".  

 Я трохи вагався, пробити безпосередньо чи навісити, але Жуніор Мессіас порадив бити прямо, бо воротар Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на тренера Де Россі та на лавку запасних, але вирішив пробити сам. Цей гол я присвячую своїй родині, яка сьогодні не змогла бути на стадіоні, і своїй дружині, яка завжди каже мені бити 

- розповів Маліновський.

Зрештою, Руслан, проаналізувавши матч, похвалив суперника.

"Болонья" – сильна команда, і сьогодні ми перемогли завдяки деталям. Ми маємо молодих гравців, і нам потрібно допомогти їм розвиватися. Ключовим моментом стало вилучення їх воротаря; "Болонья" також втомилася після матчу Ліги Європи. Я радий за Жуніора Месіаса та Екубана, який грає тут уже багато років і забив кілька неймовірних голів".

Станіслав Кармазін

Спорт