Руслан Маліновський убивчим ударом зі штрафного врятував "Дженоа" та пояснив, як йому вдалося забити такий шедевр

Український півзахисник Руслан Маліновський став одним з героїв перемоги "Дженоа" над "Болоньєю" у матчі Серії А. Українцеві вдалося забити неймовірний гол, неперевершеним пострілом зі штрафного. Свій гол Руслан прокоментував в інтерв’ю італійському Secoloxix, передає УНН.

Отож, гравець відкрив лік голам "грифонів" на 62-й хвилині, скоротивши відставання від Болоньї на 1 м’яч та на той момент зробив рахунок 1:2. Зрештою, гра завершилася 3:2 на користь "Дженоа".

Я трохи вагався, пробити безпосередньо чи навісити, але Жуніор Мессіас порадив бити прямо, бо воротар Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на тренера Де Россі та на лавку запасних, але вирішив пробити сам. Цей гол я присвячую своїй родині, яка сьогодні не змогла бути на стадіоні, і своїй дружині, яка завжди каже мені бити - розповів Маліновський.

Зрештою, Руслан, проаналізувавши матч, похвалив суперника.

"Болонья" – сильна команда, і сьогодні ми перемогли завдяки деталям. Ми маємо молодих гравців, і нам потрібно допомогти їм розвиватися. Ключовим моментом стало вилучення їх воротаря; "Болонья" також втомилася після матчу Ліги Європи. Я радий за Жуніора Месіаса та Екубана, який грає тут уже багато років і забив кілька неймовірних голів".