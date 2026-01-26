Руслан Малиновский убийственным ударом со штрафного спас "Дженоа" и объяснил, как ему удалось забить такой шедевр

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из героев победы "Дженоа" над "Болоньей" в матче Серии А. Украинцу удалось забить невероятный гол, непревзойденным выстрелом со штрафного. Свой гол Руслан прокомментировал в интервью итальянскому Secoloxix, передает УНН.

Итак, игрок открыл счет голам "грифонов" на 62-й минуте, сократив отставание от Болоньи на 1 мяч и на тот момент сделав счет 1:2. В конце концов, игра завершилась 3:2 в пользу "Дженоа".

Я немного колебался, пробить непосредственно или навесить, но Жуниор Мессиас посоветовал бить прямо, потому что вратарь Равалья только что вышел на поле. Я посмотрел на тренера Де Росси и на скамейку запасных, но решил пробить сам. Этот гол я посвящаю своей семье, которая сегодня не смогла быть на стадионе, и своей жене, которая всегда говорит мне бить - рассказал Малиновский.

В конце концов, Руслан, проанализировав матч, похвалил соперника.

"Болонья" – сильная команда, и сегодня мы победили благодаря деталям. У нас есть молодые игроки, и нам нужно помочь им развиваться. Ключевым моментом стало удаление их вратаря; "Болонья" также устала после матча Лиги Европы. Я рад за Жуниора Мессиаса и Экубана, который играет здесь уже много лет и забил несколько невероятных голов".