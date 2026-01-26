Руслан Малиновский убийственным ударом со штрафного спас "Дженоа" и объяснил, как ему удалось забить такой шедевр

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 5694 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 12603 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 15451 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 27604 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 21457 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 41593 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21318 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38375 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23323 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28262 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 31318 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 27758 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 32077 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 22918 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 15472 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 27616 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 41601 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 32150 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38383 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 115409 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 2396 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 3132 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 9802 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 33125 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 32467 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Руслан Малиновский убийственным ударом со штрафного спас "Дженоа" и объяснил, как ему удалось забить такой шедевр

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился голом со штрафного за "Дженоа" в матче Серии А. Его гол помог команде одержать победу над "Болоньей" со счетом 3:2.

Руслан Малиновский убийственным ударом со штрафного спас "Дженоа" и объяснил, как ему удалось забить такой шедевр

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из героев победы "Дженоа" над "Болоньей" в матче Серии А. Украинцу удалось забить невероятный гол, непревзойденным выстрелом со штрафного. Свой гол Руслан прокомментировал в интервью итальянскому Secoloxix, передает УНН.

Итак, игрок открыл счет голам "грифонов" на 62-й минуте, сократив отставание от Болоньи на 1 мяч и на тот момент сделав счет 1:2. В конце концов, игра завершилась 3:2 в пользу "Дженоа".  

 Я немного колебался, пробить непосредственно или навесить, но Жуниор Мессиас посоветовал бить прямо, потому что вратарь Равалья только что вышел на поле. Я посмотрел на тренера Де Росси и на скамейку запасных, но решил пробить сам. Этот гол я посвящаю своей семье, которая сегодня не смогла быть на стадионе, и своей жене, которая всегда говорит мне бить 

- рассказал Малиновский.

В конце концов, Руслан, проанализировав матч, похвалил соперника.

"Болонья" – сильная команда, и сегодня мы победили благодаря деталям. У нас есть молодые игроки, и нам нужно помочь им развиваться. Ключевым моментом стало удаление их вратаря; "Болонья" также устала после матча Лиги Европы. Я рад за Жуниора Мессиаса и Экубана, который играет здесь уже много лет и забил несколько невероятных голов".

Станислав Кармазин

Спорт