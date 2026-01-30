В Ньоне определились все пары плей-офф Лиги Европы 2025/26: кто с кем сыграет

$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 2658 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 7128 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 11353 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 14310 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20417 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 28893 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34750 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41256 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65129 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48490 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
публикации
Эксклюзивы
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 70664 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56157 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58487 просмотра
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
В Ньоне определились все пары плей-офф Лиги Европы 2025/26: кто с кем сыграет

Киев • УНН

 • 152 просмотра

30 января в Швейцарии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 19 и 26 февраля, победители выйдут в 1/8 финала.

В Ньоне определились все пары плей-офф Лиги Европы 2025/26: кто с кем сыграет

30 января в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Определились все 16 пар, которые разыграют путевки в 1/8 финала турнира. Матчи пройдут 19 и 26 февраля, а победители присоединятся к командам, напрямую пробившимся в следующий этап, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Детали

После завершения основного раунда восемь команд напрямую пробились в 1/8 финала, тогда как еще 16 клубов, занявших места с 9-го по 24-е в общей таблице турнира, были распределены на пары для стыковых двухматчевых поединков.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

  • «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия);
    • «Динамо» Загреб (Хорватия) - «Генк» (Бельгия);
      • «Селтик» (Шотландия) - «Штутгарт» (Германия);
        • «Бранн» (Норвегия) - «Болонья» (Италия);
          • «Панатинаикос» (Греция) - «Виктория» Пльзень (Чехия);
            • ПАОК (Греция) - «Сельта» (Испания);
              • «Фенербахче» (Турция) - «Ноттингем Форест» (Англия);
                • «Лилль» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия).

                  Напомним

                  Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из героев победы "Дженоа" над "Болоньей" в матче Серии А. Ему удалось забить невероятный гол, непревзойденным выстрелом со штрафного.

                  Станислав Кармазин

                  СпортНовости Мира
                  Шотландия
                  УЕФА
                  Швейцария
                  Сербия
                  Англия
                  Франция
                  Бельгия
                  Норвегия
                  Чешская Республика
                  Греция
                  Хорватия
                  Болгария
                  Италия
                  Испания
                  Германия
                  Турция
                  Венгрия