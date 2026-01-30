В Ньоне определились все пары плей-офф Лиги Европы 2025/26: кто с кем сыграет

30 января в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Определились все 16 пар, которые разыграют путевки в 1/8 финала турнира. Матчи пройдут 19 и 26 февраля, а победители присоединятся к командам, напрямую пробившимся в следующий этап, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Детали

После завершения основного раунда восемь команд напрямую пробились в 1/8 финала, тогда как еще 16 клубов, занявших места с 9-го по 24-е в общей таблице турнира, были распределены на пары для стыковых двухматчевых поединков.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

«Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия);

«Динамо» Загреб (Хорватия) - «Генк» (Бельгия);

«Селтик» (Шотландия) - «Штутгарт» (Германия);

«Бранн» (Норвегия) - «Болонья» (Италия);

«Панатинаикос» (Греция) - «Виктория» Пльзень (Чехия);

ПАОК (Греция) - «Сельта» (Испания);

«Фенербахче» (Турция) - «Ноттингем Форест» (Англия);

«Лилль» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия).

