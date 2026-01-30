В Ньоне определились все пары плей-офф Лиги Европы 2025/26: кто с кем сыграет
30 января в Швейцарии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 19 и 26 февраля, победители выйдут в 1/8 финала.
30 января в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Определились все 16 пар, которые разыграют путевки в 1/8 финала турнира. Матчи пройдут 19 и 26 февраля, а победители присоединятся к командам, напрямую пробившимся в следующий этап, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Детали
После завершения основного раунда восемь команд напрямую пробились в 1/8 финала, тогда как еще 16 клубов, занявших места с 9-го по 24-е в общей таблице турнира, были распределены на пары для стыковых двухматчевых поединков.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
- «Лудогорец» (Болгария) -
«Ференцварош» (Венгрия);
- «Динамо» Загреб (Хорватия) - «Генк» (Бельгия);
- «Селтик» (Шотландия) - «Штутгарт» (Германия);
- «Бранн» (Норвегия) - «Болонья» (Италия);
- «Панатинаикос» (Греция) - «Виктория» Пльзень (Чехия);
- ПАОК (Греция) - «Сельта» (Испания);
- «Фенербахче» (Турция) - «Ноттингем Форест» (Англия);
- «Лилль» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия).
Напомним
