Україна та ще вісім країн приєдналися до санкцій ЄС проти керівництва Придністров'я
Київ • УНН
Україна та ще вісім країн приєдналися до рішення ЄС про запровадження санкцій проти керівництва Придністров'я. Ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню.
Україна та ще вісім країн приєдналися до рішення ЄС про запровадження санкцій проти керівництва Придністров'я, передає УНН із посиланням на Раду ЄС.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Україна приєднуються до ... Рішення Ради
Дев'ять країн забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради.
Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше ЄС продовжив проти керівництва Придністровського регіону Республіки Молдова до 31 жовтня 2026 року.