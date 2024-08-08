Украинская мужская байдарка-четверка вышла в финал Олимпиады-2024
Киев • УНН
Украинская мужская команда по байдарке-четверке прошла в финал А на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Париже. Финал с участием украинцев состоится в 14:50 по местному времени.
Украинская мужская команда прошла в финал А в байдарке-четверке на 500 м на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН.
Детали
Украинцы - Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин - пришли четвертыми в своем полуфинальном заезде с результатом 1:20.67 минуты.
Первыми в заезде стали австралийцы с результатом 1:19.22 минуты, что стало олимпийским рекордом.
Финал с участием украинской мужской байдарки-четверки состоится в 14:50 по местному времени.
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