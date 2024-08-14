Олимпиада в Париже: британская бегунья преодолела олимпийский марафон со сломанной ногой

Британская спортсменка Роуз Харви пробежала женский марафон на Олимпийских играх-2024 со сломанной ногой. Об этом бегунья рассказала в Instagram, передает УНН.

Детали

На Олимпиаде-2024 на марафонской дистанции всего пересечь финишную черту смогли 80 легкоатлеток, тогда как 11 не завершили забег. Среди 80 спортсменок, преодолевших 42 километра трассы, - 31-летняя британка Харви, которая финишировала 78-й с личным рекордом сезона (2:51.03 часа).

Впоследствии она опубликовала фото на костылях. Спортсменка рассказала, что чувствовала дискомфорт в бедре еще во время тренировок, но надеялась, что сможет без проблем преодолеть дистанцию. Однако во время марафона Харви все же не избежала травмы.

Тренировки были фантастическими, но потом у меня появилось напряжение в бедре. Мы все были оптимистично настроены, что немного адреналина в день гонки помогут пробежать марафон Пробежав пару миль, я быстро поняла, что этого не произойдет. Дальнейшая (дистанция - ред,) была мучительной битвой. Оказалось, у меня произошел стрессовый перелом бедренной кости - рассказала Харви.

По ее словам, во время забега она часто думала о том, чтобы сойти с дистанции, однако ей таки удалось финишировать. . Она отметила, что хотела осуществить свою мечту и пробежать марафон на своих дебютных Олимпийских играх.

Постоянно говорила себе улыбаться, впитывать энергию невероятной толпы и просто переставлять одну ногу на другую. Это то, что я никогда не забуду - участие в Олимпийских играх. Возможность разделить гонку со многими моими замечательными друзьями и семьей означало для меня все - подытоживает Харви.

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