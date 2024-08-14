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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада в Париже: британская бегунья преодолела олимпийский марафон со сломанной ногой

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 18:10  •  8723 просмотра

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Роуз Харви финишировала 78-й на Олимпиаде-2024, пробежав марафон со стрессовым переломом бедренной кости. Спортсменка чувствовала боль, но решила завершить дистанцию, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту.

Британская спортсменка Роуз Харви пробежала женский марафон на Олимпийских играх-2024 со сломанной ногой. Об этом бегунья рассказала в Instagram, передает УНН.

Детали

На Олимпиаде-2024 на марафонской дистанции всего пересечь финишную черту смогли 80 легкоатлеток, тогда как 11 не завершили забег. Среди 80 спортсменок, преодолевших 42 километра трассы, - 31-летняя британка Харви, которая финишировала 78-й с личным рекордом сезона (2:51.03 часа).

Впоследствии она опубликовала фото на костылях. Спортсменка рассказала, что чувствовала дискомфорт в бедре еще во время тренировок, но надеялась, что сможет без проблем преодолеть дистанцию. Однако во время марафона Харви все же не избежала травмы.

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Тренировки были фантастическими, но потом у меня появилось напряжение в бедре. Мы все были оптимистично настроены, что немного адреналина в день гонки помогут пробежать марафон Пробежав пару миль, я быстро поняла, что этого не произойдет. Дальнейшая (дистанция - ред,) была мучительной битвой. Оказалось, у меня произошел стрессовый перелом бедренной кости

- рассказала Харви. 

По ее словам, во время забега она часто думала о том, чтобы сойти с дистанции, однако ей таки удалось финишировать. . Она отметила, что хотела осуществить свою мечту и пробежать марафон на своих дебютных Олимпийских играх.

Постоянно говорила себе улыбаться, впитывать энергию невероятной толпы и просто переставлять одну ногу на другую. Это то, что я никогда не забуду - участие в Олимпийских играх. Возможность разделить гонку со многими моими замечательными друзьями и семьей означало для меня все

- подытоживает Харви. 

Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями11 августа 2024, 11:20 • 115270 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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