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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

13:19 • 31104 просмотра

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Бровары выделили 1,5 млн грн на поддержку олимпийцев и развитие спорта. Средства направят на компенсацию поездок спортсменов и помощь участникам Олимпийских и Паралимпийских игр.

Броварской городской совет решил увеличить финансирование программы развития физической культуры и спорта на 1,5 млн грн. Средства потратят в частности, на компенсацию поездок спортсменов на соревнования, и на материальную помощь броварчанам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр, пишет УНН.

Решение городского совета об увеличении финансирования программы развития физической культуры и спорта на 1,5 миллиона гривен - это важный шаг в правильном направлении. Инвестиции в спорт и здоровье нашей громады всегда являются приоритетом. Мы видим, как активный образ жизни и занятия спортом положительно влияют на подрастающее поколение, укрепляют здоровье и поддерживают единство громады. Благодаря этому решению мы сможем улучшить материальную базу спортивных объектов и поддержать спортивные мероприятия, мотивирующие броварчан к физической активности

- рассказал в эксклюзивном комментарии УНН мэр Броваров Игорь Сапожко.

В свою очередь начальник отдела физической культуры и спорта Броварского городского совета Дмитрий Рожков рассказал УНН, что 250 тысяч гривен планируется потратить на подготовку и компенсацию спортсменам командировок для участия в спортивно-массовых мероприятиях всеукраинского и международного уровня. 

"Уже у нас есть ряд заявок на эти соревнования и мы просто хотим компенсировать спортсменам расходы. Этих средств, скорее всего, хватит до конца года", - отметил он.

Кроме того, по словам Рожкова, еще 1,25 млн  грн будут потрачены на оказание материальной помощи для улучшения социально-бытовых условий и проведения реабилитации спортсменам-участникам олимпийских и параолимпийских игр.

Это наших олимпийцам и параолимпийцам. Наши спортсмены-олимпийцы - это Оляновская Людмила, Фельфнер Артур, Грушина-Акобия Алина, Ловчинский Дмитрий, также параолимпийцы -Данилина Людмила, Яременко Илья, Федина Алексей. Это им средства.  Я предварительно предлагал и буду предлагать на комиссии, которая будет потом принимать окончательное решение, чтобы медалистам - это Данилина Людмила и Яременко Илья по 200 тыс грн выделить, а Оляновской, Фельфнер, Грушиной-Акобии, Ловчинскому и Федине за участие - по 100 тыс грн, и их тренерам по 100 тыс грн

- рассказал Рожков.

Напомним

Из шести спортсменов из Киевской области, которые защищали честь Украины на Олимпийских играх в Париже, четверо представляли Бровары. Украинская борчиха из Броваров в весовой категории до 57 килограммов Алина Грушина-Акобия в своем первом поединке на Олимпийских играх в Париже совершила невероятный камбэк и вырвала победу на последних секундах. Однако, во втором поединке уступила олимпийской чемпионке 2016 года Гелен Марулис. 

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что для громады важно развивать спорт. По его словам, более десяти тысяч ребят посещают различные секции в Броварской громаде, регулярно участвуют в областных, всеукраинских и международных соревнованиях, откуда возвращаются с победами и призовыми местами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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