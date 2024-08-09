Украинки Лузан и Рыбачок вышли в финал Олимпиады-2024 по каноэ-двойкам
Киев • УНН
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в финал Олимпийских игр в Париже в каноэ-двойках. Украинки финишировали третьими в четвертьфинале, финальный заезд состоится в 13:40.
Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже в каноэ-двойках на 500 м, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.
Детали
Украинки в 1/4 финала закончили заезд третьими с течением времени 1:55.62 мин.
Финал А, где выступят украинки, состоится в 13:40.
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 9 августа9 августа 2024, 05:42 • 13767 просмотров
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