Сегодня в Париже состоится торжественная церемония открытия ХХХІІІ Олимпийских игр. Флаг Украины будут нести призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио: теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. 140 украинских спортсменов будут соревноваться на Олимпиаде, а в Париже впервые будет работать украинский дом «Volia Space», сообщили в пятницу в Минмолодьспорта, пишет УНН.

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«Сегодня в Париже зажжется огонь ХХХІІІ Олимпийских игр!» За их медали будут бороться 140 украинских спортсменов и спортсменок под лозунгом „the Will to Win“ - Воля к Победе!» - сообщили в министерстве.

Церемония открытия Олимпиады-2024 начнется сегодня в 20:30 по киевскому времени и впервые в истории будет проходить за пределами стадиона. Традиционный парад спортсменов пройдет на лодках вдоль Сены, мимо самых известных достопримечательностей Парижа.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины станут призеры Олимпийских игр в Токио-2020 теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

На Олимпийских играх в Париже впервые за всю историю будет работать украинский дом «Volia Space». Он станет культурным и медийным центром Украины, а также местом, где каждый сможет почувствовать украинскую волю к победе, и стать ее частью.

Летние Олимпийские продлятся с 26 июля по 11 августа.

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