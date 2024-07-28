Киев • УНН
Во второй день Олимпиады-2024 в Париже украинские атлеты выступят в 10 дисциплинах. Среди них - гимнастика, дзюдо, стрельба, теннис, плавание и другие виды спорта.
Сегодня, 28 июля, во второй день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 10 видах спорта. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.
Детали
Расписание выступлений украинских спортсменов 28 июля:
Спортивная гимнастика:
10:30 - женщины, квалификация: Анна Лащевская
Дзюдо (весовая категория до 66 кг):
11:00 - мужчины, 1/16 финала: Богдан Ядов
Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10м):
12:15 - мужчины, квалификация, Сергей Кулиш
Настольный теннис (одиночный разряд):
12:30 - женщины, 1/32 финала: Маргарита Песоцкая
Плавание (100м на спине):
12:43- мужчины, квалификация: Александр Желтяков
Академическая гребля (двойка парная легкого веса):
13:00 - мужчины, квалификация: Игорь Хмара и Станислав Ковалев
Теннис (одиночный турнир):
14:30 - женщины, первый раунд: Элина Свитолина
16:00 - женщины, первый раунд: Марта Костюк1
7:00 - женщины, первый раунд: Ангелина Калинина
19:30 - женщины, первый раунд: Даяна Ястремская
Велосипедный спорт (маунтенбайк):
15:10 - женщины, кросс-кантри: Яна Беломоина
Бадминтон (одиночный разряд):
15:50 - женщины, групповой этап, Полина Бугрова
Гребной слалом (байдарка-одиночка):
16:30 - женщины, полуфинал, Виктория Ус
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