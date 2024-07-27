Влада Харькова и Елена Кривицкая победили соперниц из Канады и Японии в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Впервые в истории Украина представлена двумя спортсменками на этой стадии соревнований.
Влада Харькова и Елена Кривицкая победили спортсменок из Канады и Японии. Впервые в истории личного фехтования на шпагах Украина была представлена в 1/4 финала двумя спортсменками. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Украинские фехтовальщицы Влада Харькова и Елена Кривицкая вышла в 1/8 финала Олимпиады в соревнованиях шпажисток.
В 1/8 финала Кривицкая победила Сяо Руен из Канады - 15:14; Харькова победила японку Йошимуру Михо - 15:10.
В одиночном турнире Олимпийских игр-2024 это выдающийся результат, - впервые в истории личного фехтования на шпагах Украина на этой стадии представлена двумя спортсменками.
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