Влада Харькова и Елена Кривицкая победили спортсменок из Канады и Японии. Впервые в истории личного фехтования на шпагах Украина была представлена в 1/4 финала двумя спортсменками. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Украинские фехтовальщицы Влада Харькова и Елена Кривицкая вышла в 1/8 финала Олимпиады в соревнованиях шпажисток.

В 1/8 финала Кривицкая победила Сяо Руен из Канады - 15:14; Харькова победила японку Йошимуру Михо - 15:10.

В одиночном турнире Олимпийских игр-2024 это выдающийся результат, - впервые в истории личного фехтования на шпагах Украина на этой стадии представлена двумя спортсменками.

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