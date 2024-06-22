Украинские саблистки стали вице-чемпионками Европы по фехтованию, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

По данным НОК, свой путь к медалям украинская команда в составе Ольги Харлан, Алина Комащук, Елены Кравацкая и Юлии Бакастовой начала в 1/4 финала. Девушки провели два напряженных противостояния: сначала одолели болгарок (45:42), а затем, в 1/2 финала, одержали победу (45: 41).

В финале украинки скрестили оружие с лидерами мирового рейтинга — командой Франции. В непростой борьбе наши саблистки завоевали серебряные награды, уступив соперницам одн укол - 44:45.

Для Ольги Харлан это 22-я медаль ЧЕ, для Алины Комащук — 5-я, для Елены Кравацкой — 4-я, для Юлии Бакастовой — 3-я.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях