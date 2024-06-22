Поступились одним уколом: українські шаблістки здобули срібло на чемпіонаті Європи з фехтування
Київ • УНН
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях завоювала срібну медаль чемпіонату Європи, поступившись у фіналі Франції з рахунком 44:45.
Українські шаблістки стали віцечемпіонки Європи з фехтування, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
За даними НОК, свій шлях до медалей Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочала в 1/4 фіналу. Дівчата провели два напружені протистояння: спершу здолали болгарок (45:42), а згодом, в 1/2 фіналу, перемогли угорок (45:41).
У фіналі українки схрестили зброю з лідерками світового рейтингу — командою Франції. У непростій боротьбі наші шаблістки здобули срібні нагороди, поступившись суперницям одним уколом — 44:45.
Для Ольги Харлан це 22-га медаль ЧЄ, для Аліни Комащук — 5-та, для Олени Кравацької — 4-та, для Юлії Бакастової — 3-тя.
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях19.05.24, 01:18 • 47613 переглядiв