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Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

Київ • УНН

 • 47611 перегляди

Українка Ольга Харлан завоювала срібну медаль в індивідуальній першості з фехтування на шаблях на етапі Кубка світу в Пловдиві, поступившись у фіналі Сарі Бальцер з Франції.

Відбулася фінальна сесія особистого розряду Кубка світу з фехтування на шаблях у Пловдиві, де українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула срібло. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

У півфіналі Харлан змогла здобути перемогу над японською фехтувальницею Місакі Емурою з рахунком 15-13, виходячи до фінального протистояння.

Проте, у головному матчі Ольга зустрілася з топ-фехтувальницею світу, француженкою Сарою Бальцер. Незважаючи на старання та боротьбу, перевага залишилася за Бальцер, яка здобула перемогу з рахунком 15-8.

Відтак, Ольга Харлан завоювала срібну медаль Кубка світу та невдовзі разом з українською командою матиме можливість захищати титул чемпіонів на етапі Кубка світу.

Ольга Харлан на етапі Кубку світу з фехтування завоювала бронзу02.03.24, 22:43 • 30183 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМіністерство молоді та спорту України
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