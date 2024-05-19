Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях
Київ • УНН
Українка Ольга Харлан завоювала срібну медаль в індивідуальній першості з фехтування на шаблях на етапі Кубка світу в Пловдиві, поступившись у фіналі Сарі Бальцер з Франції.
Відбулася фінальна сесія особистого розряду Кубка світу з фехтування на шаблях у Пловдиві, де українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула срібло. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
У півфіналі Харлан змогла здобути перемогу над японською фехтувальницею Місакі Емурою з рахунком 15-13, виходячи до фінального протистояння.
Проте, у головному матчі Ольга зустрілася з топ-фехтувальницею світу, француженкою Сарою Бальцер. Незважаючи на старання та боротьбу, перевага залишилася за Бальцер, яка здобула перемогу з рахунком 15-8.
Відтак, Ольга Харлан завоювала срібну медаль Кубка світу та невдовзі разом з українською командою матиме можливість захищати титул чемпіонів на етапі Кубка світу.
Ольга Харлан на етапі Кубку світу з фехтування завоювала бронзу02.03.24, 22:43 • 30183 перегляди