Ольга Харлан на етапі Кубку світу з фехтування завоювала бронзу
Київ • УНН
Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на Кубку світу з фехтування в Афінах, програвши у напруженому півфінальному поєдинку.
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з фехтування, що проходить в Афінах. Про це повідомляє Champion.com.ua, передає УНН.
Деталі
У напруженому поєдинку 1/2 фіналу українка, ведучи з рахунком 14:12, поступилася Люсії Мартін-Португес з Іспанії з різницею лише в один укол – 14:15.
В іншому півфіналі зустрілися відомі шпажистки з Франції, Сара Бальцер та Манон Брюне. Рішення падало на останньому уколі, і перемога випала на користь Бальцер з рахунком 15:14.
Після впевненої перемоги у чвертьфіналі проти Місакі Емури з Японії (15:8), дворазової чемпіонки світу, Харлан гарантувала собі медаль.
Доповнення
На початку турніру українка Харлан здобула три перемоги поспіль. У першому раунді вона перемогла Келлі Люзіньє з Франції (15:14), потім Поліну Каспярович з Азербайджану (15:13) та Магду Скарбонкевич із США (15:13).
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала нагороду конкурсу "Жінки та спорт"16.12.23, 11:59 • 35378 переглядiв