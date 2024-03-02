Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Киев • УНН
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Афинах. Об этом сообщает Champion.com.ua, передает УНН.
Детали
В напряженном поединке 1/2 финала украинка, ведя со счетом 14:12, уступила Люсии Мартин-Португес из Испании с разницей лишь в один укол - 14:15.
В другом полуфинале встретились известные шпажистки из Франции, Сара Бальцер и Манон Брюне. Решение падало на последнем уколе, и победа выпала в пользу Бальцер со счетом 15:14.
После уверенной победы в четвертьфинале против Мисаки Эмуры из Японии (15:8), двукратной чемпионки мира, Харлан гарантировала себе медаль.
Дополнение
В начале турнира украинка Харлан одержала три победы подряд. В первом раунде она победила Келли Люзинье из Франции (15:14), затем Полину Каспярович из Азербайджана (15:13) и Магду Скарбонкевич из США (15:13).
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Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.
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