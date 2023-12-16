Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"
Киев • УНН
В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".
В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса Женщины и спорт в номинации Красота и слава. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.
Детали
В Олимпийском доме в Киеве состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава" Ольги Харлан - олимпийской чемпионки, шестикратной победительницы первенств мира и восьмикратной чемпионки Европы
С заслуженной наградой лидера сборной Украины по фехтованию на саблях поздравили президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и председатель Комиссии "Женщины в спорте" Лариса Заспа.
Дополнение
Награда НОК Украины "Женщины и спорт" - это специальная награда, которая на конкурсной основе присваивается лицам, способствующим усилению роли женщин и девушек в олимпийском спорте.
Напомним
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан из Украины завоевала серебро на этапе Гран-при в Орлеане во Франции. В финале поединка украинка проиграла француженке Манон Брюне со счетом 12:15.
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"
В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".
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