Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"

В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса Женщины и спорт в номинации Красота и слава. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Детали

В Олимпийском доме в Киеве состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава" Ольги Харлан - олимпийской чемпионки, шестикратной победительницы первенств мира и восьмикратной чемпионки Европы - говорится в сообщении.

С заслуженной наградой лидера сборной Украины по фехтованию на саблях поздравили президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и председатель Комиссии "Женщины в спорте" Лариса Заспа.

Дополнение

Награда НОК Украины "Женщины и спорт" - это специальная награда, которая на конкурсной основе присваивается лицам, способствующим усилению роли женщин и девушек в олимпийском спорте.

Напомним

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан из Украины завоевала серебро на этапе Гран-при в Орлеане во Франции. В финале поединка украинка проиграла француженке Манон Брюне со счетом 12:15.