Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
olha-kharlanОльга Харлан
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  113677 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  112433 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  139677 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  130011 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117198 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123416 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134534 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125330 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118615 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  229378 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 07:27  •  298519 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  498453 просмотра

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.

спорт •   •  3276 просмотра
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Во временно оккупированном рф Крыму произошли взрывы.

Война •   •  9864 просмотра
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Вражеские БПЛА были зафиксированы в разных областях Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, с различными траекториями и направлениями полета.

Война •   •  10609 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

россияне 46 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 284 взрыва и ранив жителя Эсманской громады.

Война •   •  11449 просмотра
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БПЛА "Шахед" были замечены в Херсонской и Сумской областях.

Война •   •  14011 просмотра
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали, что вражеская тактическая авиация применила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.

Война •   •  13320 просмотра
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.

Война •   •  15618 просмотра
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю 286 групп разминирования Министерства обороны очистили 6 973 га земли, 6 940 га сельскохозяйственных угодий, 2,1 км дорог, 0,3 км трубопроводов и 1,55 км линий электропередач на освобожденных территориях, обезвредив 3 630 взрывоопасных предметов.

Общество •   •  15843 просмотра
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  19082 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

33-летний сожитель матери в Закарпатской области подозревается в том, что после ссоры намеренно поджег одежду ее 10-летнего сына, вызвав смертельные ожоги, которые привели к смерти ребенка.

Общество •   •  17979 просмотра
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка