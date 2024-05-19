Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Состоялась финальная сессия личного разряда Кубка мира по фехтованию на саблях в Пловдиве, где украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебро. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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В полуфинале Харлан смогла одержать победу над японской фехтовальщицей Мисаки Эмурой со счетом 15-13, выходя в финальное противостояние.

Тем не менее, в главном матче Ольга встретилась с топ-фехтовальщицей мира, француженкой Сарой Бальцер. Несмотря на старания и борьбу, преимущество осталось за Бальцер, которая одержала победу со счетом 15-8.

Следовательно, Ольга Харлан завоевала серебряную медаль Кубка мира и вскоре вместе с украинской командой будет иметь возможность защищать титул чемпионов на этапе Кубка мира.

Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира