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Сборная Украины обыграла Бельгию и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Украина победила Бельгию со счётом 2:1 в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026. В полуфинале 26 сентября соперницами будут Китай или Италия.

Сборная Украины обыграла Бельгию и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису обыграла сборную Бельгии и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2026. За место в финале украинские теннисистки сыграют с победительницами противостояния между Китаем и Италией, сообщили в НОК, передает УНН.

Детали

Женская сборная Украины по теннису выступает в финальной части Кубка Билли Джин Кинг — крупнейшего международного командного соревнования в женском теннисе. Турнир проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Перед началом финальной части соревнований «сине-желтые» занимали третью строчку в официальном мировом рейтинге национальных команд. В составе сборной на турнир заявлены: Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.

В четвертьфинале украинки встретились с соперницами из Бельгии.

Первой на корт вышла Ангелина Калинина, которая в волевом трехсетовом поединке одержала победу над Яной Оципкой — 2:1 (6:7(6), 6:1, 6:1). В следующем матче сыграла Элина Свитолина против Грет Миннен. В напряженном противостоянии победу праздновала бельгийская теннисистка — 1:2 (7:6 (5), 4:6, 4:6). В решающем парном матче Украину представляли Людмила Киченок и Ангелина Калинина. Уверенно обыграв Магали Кемпен и Лару Салден в двух сетах — 2:0 (6:3, 6:3), украинки принесли команде победу

— говорится в сообщении.

Итоговый счет матчевой встречи — 2:1 в пользу Украины: это позволило представительницам «сине-желтой» команды во второй раз подряд выйти в полуфинал.

За место в финале украинские теннисистки сыграют с победительницами противостояния между Китаем и Италией. Полуфинал состоится в субботу, 26 сентября.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.

Напомним

Сборная Испании стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг — 2026 и сыграет с Чехией.

Павел Башинский

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Элина Свитолина
Бельгия
Чешская Республика
Италия
Испания
Китай
Украина