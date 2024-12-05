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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

Киев  •  УНН

 • 9089 просмотра

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Новая почта запустила проект "Играй за Украину" с амбассадоркой Элиной Свитолиной для объединения украинцев. Участники делятся личными историями побед и получают лимитированный мяч с автографом теннисистки.

Более 25 тысяч украинцев уже присоединились к проекту "Играй за Украину", рассказывая о своих личных победах. Кампанию инициировала Новая почта, а ее амбассадоркой стала легендарная теннисистка Элина Свитолина. Проект имеет целью объединить людей, разделенных границами, и вдохновить их замечать свои достижения даже в самые сложные времена. Ведь каждый маленький успех-это часть большой победы, передает УНН

Полученные истории участников показывают разнообразие человеческих достижений это как крупные жизненные прорывы, такие как открытие собственного дела или получение новой профессии за границей, так и тихие, но важные победы, такие как преодоление страха, овладение новыми навыками или помощь другим в трудный момент.   

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Вот несколько из них:

Я работаю медсестрой в отделении интенсивной терапии. Особенно запомнилась одна пациентка, старушка, которая попала к нам в критическом состоянии. Все говорили, что шансов почти нет, но я решила бороться до конца. Ежедневно проверяла ее показатели, ухаживала и поддерживала. Однажды утром она посмотрела на меня ясными глазами и тихо прошептала: "Спасибо". Она начала выздоравливать, и в конце концов ее выписали.  Эта маленькая победа напомнила мне, зачем я здесь, и дала силы идти дальше, не сдаваться.

Юлия. Киев

Моя жизнь - это серия побед: над собой, чтобы обрести силы жить; над войной, которая не смогла меня сломать; над учебой, благодаря которой я выучила 5 языков и окончила университет с отличием. Моя самая большая радость - наша совместная с мамой победа над ее раком. Это вдохновляет меня на новые свершения. Но самая большая победа, которую я жду, – победа Украины.

Екатерина. Варшава 

Когда в начале полномасштабной войны я приехала в Германию, мой опыт и безысходность стали моим самым большим ресурсом. Я столкнулась с недоверием, поскольку была новичком из чужой страны. Личные вызовы и разлука с семьей еще больше давили, не говоря уже о бюрократии, которая казалась бесконечной. Я усердно училась, прилагала максимум усилий в проектах, не боялась брать на себя ответственность. И вот через два года я стала старшим инженером в крупной автомобильной компании - позиция, которую многие здесь получают годами. Во мне увидели специалиста, который приносит что-то уникальное. Я поняла, что это признание также и для моей страны, которая, воспитала меня сильной. Это и есть моя личная победа, поэтому я буду продолжать достойно представлять свою страну и доказывать, что украинцы - умные и профессиональные.

Наталья. Берлин 

Каждый участник кампании получает лимитированный красный мяч с автографом Свитолиной - как символ единения и важности действовать. А владельцы двух историй, которые выберет теннисистка, встретятся с ней лично. 

Чтобы принять участие, нужно поделиться своей историей победы на сайте https://playforukraine.novaposhta.ua, распространить ее в соцсетях с хэштегом #грайзаукраинузнп и получить уникальный сувенир в отделении Новой почты или почтомате. 

Проект реализуется в Украине, Польше и Германии, где проживает больше всего наших сограждан: в Германии —  более 1,2 миллиона человек, Польше —  более 800 тысяч человек.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
elina-svitolinaЭлина Свитолина
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