У Великій Британії створили першу розумну викрутку зі штучним інтелектом, яка сама підбирає насадки

У Великій Британії представили розумну викрутку зі штучним інтелектом, здатну самостійно розпізнавати гвинти та підказувати користувачеві, яку насадку потрібно використати. Перші поставки інноваційного інструмента заплановані на квітень 2027 року, пише УНН.

Деталі

Головною особливістю пристрою стала вбудована камера, яка аналізує форму головки гвинта та визначає відповідний тип біти. Це дозволяє користувачеві не витрачати час на самостійний підбір насадок.

У комплекті з викруткою постачається спеціальний кейс із 52 насадками. Після розпізнавання гвинта система автоматично підсвічує потрібну біту, допомагаючи швидко знайти її серед інших.

Штучний інтелект захищатиме гвинти від пошкоджень

Ще однією функцією розумної викрутки є автоматичне регулювання крутного моменту. Пристрій самостійно контролює зусилля під час закручування, щоб уникнути пошкодження різьблення.

Очікується, що така технологія буде корисною як для професійних майстрів, так і для домашнього використання, особливо під час роботи з дрібними або делікатними деталями.

Перші поставки пристрою заплановані на квітень 2027 року. Вартість інструмента поки не уточнюється.

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