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В Великобритании создали первую умную отвёртку с искусственным интеллектом, которая сама подбирает насадки

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Отвёртка распознаёт винты с помощью камеры, подсвечивает нужную биту из 52 и регулирует крутящий момент. Поставки начнутся в апреле 2027 года.

В Великобритании создали первую умную отвёртку с искусственным интеллектом, которая сама подбирает насадки

В Великобритании представили умную отвертку с искусственным интеллектом, способную самостоятельно распознавать винты и подсказывать пользователю, какую насадку нужно использовать. Первые поставки инновационного инструмента запланированы на апрель 2027 года, пишет УНН.

Детали

Главной особенностью устройства стала встроенная камера, которая анализирует форму головки винта и определяет соответствующий тип биты. Это позволяет пользователю не тратить время на самостоятельный подбор насадок.

В комплекте с отверткой поставляется специальный кейс с 52 насадками. После распознавания винта система автоматически подсвечивает нужную биту, помогая быстро найти ее среди остальных.

Искусственный интеллект защитит винты от повреждений

Еще одной функцией умной отвертки является автоматическая регулировка крутящего момента. Устройство самостоятельно контролирует усилие во время закручивания, чтобы избежать повреждения резьбы.

Ожидается, что такая технология будет полезна как для профессиональных мастеров, так и для домашнего использования, особенно при работе с мелкими или деликатными деталями.

Первые поставки устройства запланированы на апрель 2027 года. Стоимость инструмента пока не уточняется.

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Степан Гафтко

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