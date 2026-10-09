Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды

Белый налёт, слабый напор воды и струи, разбрызгивающиеся в разные стороны, могут свидетельствовать о загрязнении душевой лейки. Принимать душ с таким дефектом неудобно, поскольку вода льётся неравномерно. Кроме того, её расходуется значительно больше, чем необходимо, что создаёт дополнительные расходы на коммунальные услуги. Не следует забывать, что в загрязнённой душевой лейке также могут размножаться грибки. Вместе со струями воды они попадают на кожу и вызывают у человека различные дерматиты.

Избежать этих проблем можно, регулярно очищая сантехнику. Способ зависит от конструкции и покрытия конкретного изделия. УНН рассказывает, как сделать это наилучшим образом.

Почему забивается душевая лейка

Минералы, содержащиеся в воде, постепенно образуют известковый налёт на поверхности и вокруг отверстий. И чем жёстче вода, тем быстрее появляются отложения, которые забивают душевую лейку. К ним присоединяются остатки мыла или геля для душа, а в сетчатом фильтре на входе могут накапливаться частицы ржавчины и другой мусор из труб.

Чистить лейку стоит, когда отверстия не пропускают воду или струи меняют направление. Вместе с тем слабый напор не всегда означает, что забилась именно лейка: причина может быть в шланге, смесителе или системе водоснабжения.

С чего начать очистку

Сначала прочитайте инструкцию или рекомендации производителя сантехники на его сайте. Проверьте, какие средства разрешены для покрытия, можно ли снимать лейку и замачивать её. Затем подготовьте мягкую хлопчатобумажную салфетку, тёплую воду, разрешённое средство и ёмкость. Для съёмной сетки понадобится мягкая щётка. Протрите поверхность влажной тканью, при необходимости добавьте разрешённое мягкое мыло, смойте его и вытрите лейку.

Как очистить отверстия без разборки лейки

Во многих современных лейках есть гибкие силиконовые сопла — небольшие выступы, из которых выходит вода. Легко потрите их пальцами: это помогает отделить налёт. После этого включите воду, смойте отложения и проверьте равномерность струй. Не прокалывайте отверстия иглой и не пытайтесь расширить их: можно повредить сопла и изменить распыление. Если налёт остался, переходите к очистке средством, совместимым с лейкой.

Как почистить съёмную лейку

Перекройте смеситель. Если конструкция позволяет отсоединить ручную лейку от шланга, открутите соединение без чрезмерного усилия. Сохраните уплотнительную прокладку и запомните её положение. Если деталь не поддаётся, не пытайтесь сорвать её силой. Осмотрите входное отверстие. При наличии доступной съёмной сетки извлеките её в соответствии с инструкцией, промойте и осторожно удалите мусор мягкой щёткой. Не удаляйте закреплённые детали и ограничитель потока.

После этого обработайте налёт разрешённым средством. Если производитель допускает замачивание, используйте ёмкость с раствором нужной концентрации и соблюдайте указанное время. Не оставляйте лейку в нём на ночь только потому, что отложения кажутся стойкими. Затем необходимо тщательно смыть средство чистой водой, вернуть сетку и прокладку на место, присоединить лейку и пропустить через неё воду. Важно: проверьте, нет ли протечки возле соединения. Не перетягивайте резьбу, поскольку чрезмерное усилие может повредить детали.

Как очистить стационарную лейку

Стационарную лейку можно очищать снаружи без демонтажа. Нанесите разрешённое средство на мягкую салфетку, осторожно протрите поверхность, затем тщательно смойте его. Не стоит распылять очиститель непосредственно на душевые изделия, чтобы он не попал внутрь. Также не следует пытаться почистить лейку, поместив её в пакет с уксусом. Длительный контакт с кислотой может повредить покрытие сантехники.

Можно ли использовать уксус и лимонную кислоту, чтобы почистить душевую лейку

Уксус способен растворять известковые отложения, но считать его универсальным средством для сантехники нельзя. Лимонную кислоту также используют только с разрешения производителя сантехники.

Каких ошибок следует избегать во время чистки

Не используйте металлические губки, абразивные порошки и жёсткие скребки: они могут оставить царапины. Не пытайтесь ускорить очистку, увеличивая дозу средства или продлевая время замачивания.

Не смешивайте разные чистящие средства. Особенно опасно сочетание кислот, в частности уксуса, с хлорсодержащими отбеливателями: оно может привести к выделению токсичного газа. Следуйте указаниям на этикетке относительно использования перчаток и проветривания.

Как уменьшить накопление налёта

После душа вытирайте поверхность лейки насухо мягкой тканью и периодически очищайте гибкие сопла, если это предусмотрено конструкцией. Частота ухода зависит от жёсткости воды и появления налёта. Лучше удалять небольшой налёт, чем ждать, пока отверстия забьются. Если после очистки напор остаётся слабым, проверьте, не перегнулся ли шланг и нормально ли течёт вода из других кранов. Протечки, трещины или неисправный смеситель требуют ремонта.