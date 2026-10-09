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Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Наліт забиває отвори лійки, послаблює струмінь і сприяє розмноженню грибків. Експерти радять очищати її дозволеними засобами без оцту та абразивів.

Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води

Білий наліт, слабкий потік води та струмені, які розбризкуються в різні боки, можуть свідчити про забруднення душової лійки. Приймати душ з таким дефектом незручно, адже вода ллється нерівномірно. Крім того, її витрачається значно більше, ніж потрібно, що створює додаткові витрати за комунальні послуги. Не слід забувати. що у забрудненій душовій лійці також можуть розмножуватися грибки. Зі струменями води вони потрапляють на шкіру та викликають у людини різноманітні дерматити. 

Уникнути цих проблем можна, регулярно очищуючи сантехніку. Спосіб залежить від конструкції та покриття конкретного виробу. УНН розповідає, як це зробити найкраще.

Чому душова лійка забивається

Мінерали, що містяться у воді, поступово утворюють вапняний наліт на поверхні та навколо отворів. І що жорсткіша вода, то швидше з'являються відкладення, які забивають душову лійку. До них приєднуються залишки мила чи гелю для душу, а в сітчастому фільтрі на вході можуть накопичуватися частинки іржі та інше сміття з труб.

Чистити лійку варто, коли отвори не пропускають воду або струмені змінюють напрямок. Водночас слабкий потік не завжди означає, що забилася саме лійка: причина може бути в шлангу, змішувачі чи водопостачанні. 

З чого почати очищення

Спершу прочитайте інструкцію або рекомендації виробника сантехніки на його сайті. Перевірте, які засоби дозволені для покриття, чи можна знімати лійку та замочувати її. Далі підготуйте м'яку бавовняну серветку, теплу воду, дозволений засіб і місткість. Для знімної сітки знадобиться м'яка щітка. Протріть поверхню вологою тканиною, за потреби додайте дозволене м'яке мило, змийте його й витріть лійку. 

Як очистити отвори без розбирання лійки 

У багатьох сучасних лійках є гнучкі силіконові сопла — невеликі виступи, з яких виходить вода. Легко потріть їх пальцями: це допомагає відокремити наліт. Після цього увімкніть воду, змийте відкладення й перевірте рівномірність струменів. Не проколюйте отвори голкою та не намагайтеся розширити їх: можна пошкодити сопла й змінити розпилення. Якщо наліт залишився, переходьте до чищення засобом, сумісним з лійкою.

Як почистити знімну лійку

Закрийте змішувач. Якщо конструкція дозволяє від'єднати ручну лійку від шланга, відкрутіть з'єднання без надмірного зусилля. Збережіть ущільнювальну прокладку та запам'ятайте її положення. Якщо деталь не піддається, не намагайтеся зірвати її силоміць. Огляньте вхідний отвір. За наявності доступної знімної сітки дістаньте її відповідно до інструкції, промийте й обережно приберіть сміття м'якою щіткою. Не видаляйте закріплені деталі та обмежувач потоку.

Після цього обробіть наліт дозволеним засобом. Якщо виробник допускає замочування, використовуйте місткість із розчином потрібної концентрації та дотримуйтеся зазначеного часу. Не залишайте лійку в ньому на ніч лише тому, що відкладення здаються стійкими. Далі потрібно ретельно змити засіб чистою водою, повернути сітку й прокладку на місце, приєднати лійку та пропустити через неї воду. Важливо: перевірте, чи немає протікання біля з'єднання. Не перетягуйте різьбу, адже надмірне зусилля може пошкодити деталі. 

Як очистити стаціонарну лійку

Стаціонарну лійку можна очищувати зовні без демонтажу. Нанесіть дозволений засіб на м'яку серветку, обережно протріть поверхню, потім ретельно змийте його. Очищувач не варто розпилювати безпосередньо на душові вироби, щоб він не потрапляв усередину. Також не варто намагатися почистити лійку, поклавши її в пакет з оцтом. Тривалий контакт із кислотою може пошкодити покриття сантехніки. 

Чи можна використовувати оцет і лимонну кислоту, щоб почистити душову лійку

Оцет здатний розчиняти вапняні відкладення, але універсальним засобом для сантехніки його вважати не можна. Лимонну кислоту також використовують лише за дозволом виробника сантехніки. 

Яких помилок уникати під час чищення

Не застосовуйте металеві губки, абразивні порошки та жорсткі скребки: вони можуть залишити подряпини. Не намагайтеся прискорити очищення більшою дозою засобу або довшим замочуванням.

Не змішуйте різні очищувачі. Особливо небезпечне поєднання кислот, зокрема оцту, з хлорними відбілювачами: воно може спричинити виділення токсичного газу. Дотримуйтеся вказівок на етикетці щодо рукавичок і провітрювання. 

Як зменшити накопичення нальоту

Після душу витирайте поверхню лійки насухо м'якою тканиною та періодично очищуйте гнучкі сопла, якщо це передбачено конструкцією. Частота догляду залежить від жорсткості води та появи нальоту. Краще прибирати невеликий наліт, ніж чекати, доки отвори заб'ються. Якщо після очищення потік залишається слабким, перевірте, чи не перегнувся шланг і чи нормально тече вода з інших кранів. Протікання, тріщини чи несправний змішувач потребують ремонту. 

Олександра Василенко

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