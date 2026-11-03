У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах
Київ • УНН
У п’яти регіонах росії зафіксували 1512 випадків хантавірусної інфекції. Найбільше хворих — в Удмуртії, Башкортостані та Нижньогородській області.
У росії зафіксували значне зростання захворюваності на геморагічну гарячку з нирковим синдромом, відому як "мишача лихоманка". У 5 регіонах країни протягом 2026 року виявили 1512 випадків зараження, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Найбільше випадків зареєстрували в Удмуртії – 656. У Башкортостані захворіли 367 людей, а в Нижньогородській області – 278. В останній кількість заражень зросла в 1,5 раза порівняно з минулим роком.
Захворювання також поширюється в Татарстані та Саратовській області. Окремі випадки зафіксували у Псковській області та Підмосков'ї.
Що відомо про "мишачу лихоманку"
Збудниками захворювання є хантавіруси, які поширюють інфіковані гризуни. Люди можуть заразитися, зокрема, вдихаючи пил, забруднений виділеннями мишей.
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Хвороба починається з різкого підвищення температури до 38–40 градусів, ознобу, головного та м'язового болю. У тяжких випадках інфекція призводить до ураження нирок.
Інкубаційний період становить від 4 до 49 днів, найчастіше – 2–3 тижні. Передавання вірусу від людини до людини для збудників цієї форми захворювання не характерне.
Що кажуть у росспоживнагляді
Попри зростання кількості хворих, російське відомство стверджує, що епідеміологічна ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Фахівці пояснюють збільшення захворюваності циклічними коливаннями чисельності гризунів, які відбуваються приблизно кожні 3–5 років.
У Башкортостані чисельність мишоподібних гризунів у лісах уже перевищує середні багаторічні показники. З настанням холодів тварини переміщуються ближче до житлових будинків, що підвищує ризик зараження людей.
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