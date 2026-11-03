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В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

В пяти регионах России зафиксировали 1512 случаев хантавирусной инфекции. Больше всего заболевших — в Удмуртии, Башкортостане и Нижегородской области.

В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах

В России зафиксировали значительный рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как «мышиная лихорадка». В 5 регионах страны в течение 2026 года выявили 1512 случаев заражения, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

Больше всего случаев зарегистрировали в Удмуртии — 656. В Башкортостане заболели 367 человек, а в Нижегородской области — 278. В последней количество заражений выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Заболевание также распространяется в Татарстане и Саратовской области. Отдельные случаи зафиксировали в Псковской области и Подмосковье.

Что известно о «мышиной лихорадке»

Возбудителями заболевания являются хантавирусы, которые распространяют инфицированные грызуны. Люди могут заразиться, в частности, вдыхая пыль, загрязнённую выделениями мышей.

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Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38–40 градусов, озноба, головной и мышечной боли. В тяжёлых случаях инфекция приводит к поражению почек.

Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней, чаще всего — 2–3 недели. Передача вируса от человека к человеку для возбудителей этой формы заболевания не характерна.

Что говорят в Роспотребнадзоре

Несмотря на рост числа заболевших, российское ведомство утверждает, что эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и контролируемой.

Специалисты объясняют увеличение заболеваемости циклическими колебаниями численности грызунов, которые происходят примерно каждые 3–5 лет.

В Башкортостане численность мышевидных грызунов в лесах уже превышает средние многолетние показатели. С наступлением холодов животные перемещаются ближе к жилым домам, что повышает риск заражения людей.

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Степан Гафтко

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