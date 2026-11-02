В Подмосковье за месяц выявили уже 3 случая оспы обезьян
Киев • УНН
В Домодедово госпитализировали 38-летнего мужчину с подтверждённым mpox. Это третий случай в регионе за месяц и восьмой за два года.
В Подмосковье зафиксировали третий за последний месяц случай заражения оспой обезьян. В больницу в Домодедово госпитализировали 38-летнего мужчину с лабораторно подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на местных медиков, пишет УНН.
Детали
Пациент обратился в больницу с характерными симптомами заболевания: повышенной температурой, высыпаниями на коже и увеличением лимфатических узлов. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
По информации медучреждения, это уже третий случай оспы обезьян за последний месяц и восьмой за 2 года. российские эпидемиологи устанавливают источник заражения и проверяют людей, контактировавших с больным.
В россии фиксируют новые случаи заражения
8 октября в Домодедовской больнице завершили лечение 27-летнего мужчины, который утверждал, что заразился оспой обезьян внутри россии и не выезжал за границу.
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В середине октября в больницу также госпитализировали 5 человек, контактировавших с другим инфицированным. Однако у них заболевание не подтвердили.
Кроме того, 16 октября заражение оспой обезьян подтвердили у 5 пациентов в санкт-петербурге. Их состояние медики оценивали как лёгкое или средней тяжести.
Как передаётся оспа обезьян
Оспа обезьян, или mpox, — вирусное заболевание, которое может передаваться через тесный физический контакт с инфицированным человеком, а также через загрязнённые предметы.
Среди основных симптомов — лихорадка, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов и характерные высыпания на коже.
Инкубационный период обычно составляет от 1 до 2 недель.
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