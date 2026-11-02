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В Подмосковье за месяц выявили уже 3 случая оспы обезьян

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Домодедово госпитализировали 38-летнего мужчину с подтверждённым mpox. Это третий случай в регионе за месяц и восьмой за два года.

В Подмосковье за месяц выявили уже 3 случая оспы обезьян

В Подмосковье зафиксировали третий за последний месяц случай заражения оспой обезьян. В больницу в Домодедово госпитализировали 38-летнего мужчину с лабораторно подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на местных медиков, пишет УНН.

Детали

Пациент обратился в больницу с характерными симптомами заболевания: повышенной температурой, высыпаниями на коже и увеличением лимфатических узлов. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По информации медучреждения, это уже третий случай оспы обезьян за последний месяц и восьмой за 2 года. российские эпидемиологи устанавливают источник заражения и проверяют людей, контактировавших с больным.

В россии фиксируют новые случаи заражения

8 октября в Домодедовской больнице завершили лечение 27-летнего мужчины, который утверждал, что заразился оспой обезьян внутри россии и не выезжал за границу.

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В середине октября в больницу также госпитализировали 5 человек, контактировавших с другим инфицированным. Однако у них заболевание не подтвердили.

Кроме того, 16 октября заражение оспой обезьян подтвердили у 5 пациентов в санкт-петербурге. Их состояние медики оценивали как лёгкое или средней тяжести.

Как передаётся оспа обезьян

Оспа обезьян, или mpox, — вирусное заболевание, которое может передаваться через тесный физический контакт с инфицированным человеком, а также через загрязнённые предметы.

Среди основных симптомов — лихорадка, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов и характерные высыпания на коже.

Инкубационный период обычно составляет от 1 до 2 недель.

В Подмосковье заподозрили вспышку оспы обезьян: 5 человек госпитализировали15.10.26, 23:24 • 3820 просмотров

Степан Гафтко

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