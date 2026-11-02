У підмосков'ї за місяць виявили вже 3 випадки мавпячої віспи

У підмосков'ї зафіксували третій за останній місяць випадок зараження мавпячою віспою. До лікарні в Домодєдово госпіталізували 38-річного чоловіка з лабораторно підтвердженим діагнозом. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцевих медиків, пише УНН.

Деталі

Пацієнт звернувся до лікарні з характерними симптомами захворювання: підвищеною температурою, висипаннями на шкірі та збільшенням лімфатичних вузлів. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

За інформацією медзакладу, це вже третій випадок мавпячої віспи за останній місяць і восьмий за 2 роки. російські епідеміологи встановлюють джерело зараження та перевіряють людей, які контактували з хворим.

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8 жовтня в Домодєдовській лікарні завершили лікування 27-річного чоловіка, який стверджував, що заразився мавпячою віспою всередині росії та не виїжджав за кордон.

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У середині жовтня до лікарні також госпіталізували 5 людей, які контактували з іншим інфікованим. Однак у них захворювання не підтвердили.

Крім того, 16 жовтня зараження мавпячою віспою підтвердили у 5 пацієнтів у санкт-петербурзі. Їхній стан медики оцінювали як легкий або середньої тяжкості.

Як передається мавпяча віспа

Мавпяча віспа, або mpox, – вірусне захворювання, яке може передаватися через тісний фізичний контакт з інфікованою людиною, а також через забруднені предмети.

Серед основних симптомів – гарячка, головний і м'язовий біль, збільшення лімфатичних вузлів та характерні висипання на шкірі.

Інкубаційний період зазвичай становить від 1 до 2 тижнів.

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