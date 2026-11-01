Що святкують 1 листопада в Україні та світі
Київ • УНН
1 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. У світі проходять дні вегана, екологічного маркування та балету.
1 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а у світі під егідою міжнародних організацій проходять Всесвітній день вегана, Всесвітній день екологічного маркування та Міжнародний день балету. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих безсрібників і чудотворців Косму і Даміана Асійських, а за старим стилем згадують святого пророка Йоіла та преподобного Івана Рильського, пише УНН.
Всесвітній день вегана (World Vegan Day)
Глобальна екологічна дата, започаткована у 1994 році очільницею Веганського товариства Луїзою Волліс на честь 50-річчя заснування цієї організації у Великій Британії та введення у вжиток самого терміна "веган".
Подія відкриває Міжнародний місяць веганства та покликана популяризувати рослинний спосіб життя, висвітлювати питання етичного ставлення до тварин, мінімізації негативного впливу тваринництва на зміну клімату та пропагувати користь повноцінного рослинного раціону для здоров'я людини.
Всесвітній день екологічного маркування (World Ecolabel Day)
Міжнародна довкіллєва дата, започаткована Глобальною мережею екологічного маркування.
День покликаний підвищити обізнаність споживачів та бізнесу про значення екомаркування, яке підтверджує екологічну безпеку продукції протягом усього її життєвого циклу - від видобутку сировини до утилізації. Захід стимулює відповідальне споживання та виробництво товарів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу.
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Міжнародний день балету (World Ballet Day)
Глобальне мистецьке свято, засноване з ініціативи провідних оперних та балетних театрів світу, зокрема Лондонського Королівського балету.
У цей день провідні балетні трупи планети проводять багатогодинні прямі трансляції, показуючи глядачам процес ранкових тренувань біля станка, репетиції прем'єрних вистав, лаштунки сценічного життя та майстер-класи видатних хореографів, популяризуючи класичний та сучасний балет.
День працівника соціальної сфери України
Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1999 році, яке відзначається щорічно у першу неділю листопада.
Подія вшановує самовіддану працю фахівців органів соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, центрів зайнятості та соціальних служб, які щоденно опікуються підтримкою малозабезпечених верств, людей з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.
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День усіх святих (All Saints' Day)
Величне свято західнохристиянського календаря, що має статус офіційного вихідного дня у багатьох країнах Європи й Латинської Америки.
Започатковане у VIII столітті Папою Григорієм III, свято присвячене вшануванню пам'яті всіх канонізованих святих, а також мучеників та праведників, чиї імена залишилися невідомими загалу.
Православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських та матері їхньої преподобної Феодотії. Брати-лікарі вивчилися лікарського мистецтва й одержали від Бога благодатний дар зцілення душевних і тілесних недуг молитвою.
За свою працю вони не брали з хворих жодної плати, дотримуючись заповіді Христа, через що й були названі безсрібниками.
За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла - одного з 12 малих ветхозавітних пророків, який провістив зішестя Святого Духа на апостолів.
Також згадують святого мученика Уара та преподобного Івана Рильського - видатного болгарського аскета й засновника славетного Рильського монастиря.
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