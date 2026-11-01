Что празднуют 1 ноября в Украине и мире

1 ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы, а в мире под эгидой международных организаций проходят Всемирный день вегана, Всемирный день экологической маркировки и Международный день балета. В церковном календаре по новому стилю чтут святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Ассийских, а по старому стилю вспоминают святого пророка Иоиля и преподобного Иоанна Рыльского, пишет УНН.

Всемирный день вегана (World Vegan Day)

Глобальная экологическая дата, учреждённая в 1994 году председательницей Веганского общества Луизой Уоллис в честь 50-летия основания этой организации в Великобритании и введения в употребление самого термина "веган".

Событие открывает Международный месяц веганства и призвано популяризировать растительный образ жизни, освещать вопросы этичного отношения к животным, минимизации негативного влияния животноводства на изменение климата и пропагандировать пользу полноценного растительного рациона для здоровья человека.

Всемирный день экологической маркировки (World Ecolabel Day)

Международная экологическая дата, учреждённая Глобальной сетью экологической маркировки.

День призван повысить осведомлённость потребителей и бизнеса о значении эколейблинга, подтверждающего экологическую безопасность продукции на протяжении всего её жизненного цикла - от добычи сырья до утилизации. Мероприятие стимулирует ответственное потребление и производство товаров, не наносящих вреда окружающей среде.

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Международный день балета (World Ballet Day)

Глобальный праздник искусства, учреждённый по инициативе ведущих оперных и балетных театров мира, в частности Лондонского Королевского балета.

В этот день ведущие балетные труппы планеты проводят многочасовые прямые трансляции, показывая зрителям процесс утренних тренировок у станка, репетиции премьерных спектаклей, закулисье сценической жизни и мастер-классы выдающихся хореографов, популяризируя классический и современный балет.

День работника социальной сферы Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1999 году, который отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.

Событие чествует самоотверженный труд специалистов органов социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, центров занятости и социальных служб, которые ежедневно заботятся о поддержке малообеспеченных слоёв населения, людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров и внутренне перемещённых лиц.

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День всех святых (All Saints' Day)

Великий праздник западнохристианского календаря, имеющий статус официального выходного дня во многих странах Европы и Латинской Америки.

Учреждённый в VIII веке Папой Григорием III, праздник посвящён чествованию памяти всех канонизированных святых, а также мучеников и праведников, чьи имена остались неизвестными широкой общественности.

Православные и греко-католические верующие чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их преподобной Феодотии. Братья-врачи изучили врачебное искусство и получили от Бога благодатный дар исцеления душевных и телесных недугов молитвой.

За свой труд они не брали с больных никакой платы, соблюдая заповедь Христа, из-за чего и были названы бессребрениками.

По старому календарю верующие чтут память святого пророка Иоиля - одного из 12 малых ветхозаветных пророков, который предрёк сошествие Святого Духа на апостолов.

Также вспоминают святого мученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского - выдающегося болгарского аскета и основателя знаменитого Рыльского монастыря.

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