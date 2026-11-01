Что празднуют 1 ноября в Украине и мире

$45.530.0650.680.09
ukenru
02:37 • 14219 просмотра
"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
00:53 • 16749 просмотра
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — ЛубинецVideo
23:52 • 14375 просмотра
"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше
31 октября, 23:23 • 13863 просмотра
Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
31 октября, 21:28 • 17459 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
31 октября, 20:00 • 18629 просмотра
Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом
31 октября, 17:58 • 16648 просмотра
В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов
Эксклюзив
31 октября, 13:41 • 36988 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 38174 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видеоVideo
31 октября, 11:30 • 29915 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем: обсудили миссию в Олешках и не толькоPhotoVideo31 октября, 20:40 • 9184 просмотра
Новая волна протестов охватила Францию и Германию: что известно о поколении Z31 октября, 21:09 • 8336 просмотра
россияне убили около 120 представителей духовенства в Украине — Зеленский31 октября, 21:57 • 3654 просмотра
Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас31 октября, 22:26 • 4798 просмотра
ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд31 октября, 22:55 • 2858 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 30476 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 32143 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 53123 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 62191 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 64546 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 15931 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 14966 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 18498 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 18826 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"31 октября, 09:00 • 19573 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
FAB-250
The New York Times
R-360 Нептун

Что празднуют 1 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1976 просмотра

1 ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В мире проходят дни вегана, экологической маркировки и балета.

Что празднуют 1 ноября в Украине и мире

1 ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы, а в мире под эгидой международных организаций проходят Всемирный день вегана, Всемирный день экологической маркировки и Международный день балета. В церковном календаре по новому стилю чтут святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Ассийских, а по старому стилю вспоминают святого пророка Иоиля и преподобного Иоанна Рыльского, пишет УНН.

Всемирный день вегана (World Vegan Day)

Глобальная экологическая дата, учреждённая в 1994 году председательницей Веганского общества Луизой Уоллис в честь 50-летия основания этой организации в Великобритании и введения в употребление самого термина "веган".

Событие открывает Международный месяц веганства и призвано популяризировать растительный образ жизни, освещать вопросы этичного отношения к животным, минимизации негативного влияния животноводства на изменение климата и пропагандировать пользу полноценного растительного рациона для здоровья человека.

Всемирный день экологической маркировки (World Ecolabel Day)

Международная экологическая дата, учреждённая Глобальной сетью экологической маркировки.

День призван повысить осведомлённость потребителей и бизнеса о значении эколейблинга, подтверждающего экологическую безопасность продукции на протяжении всего её жизненного цикла - от добычи сырья до утилизации. Мероприятие стимулирует ответственное потребление и производство товаров, не наносящих вреда окружающей среде.

Двух ученых подозревают в вымогательстве почти 1 млн грн за влияние на согласование экологической документации13.08.26, 16:12 • 3415 просмотров

Международный день балета (World Ballet Day)

Глобальный праздник искусства, учреждённый по инициативе ведущих оперных и балетных театров мира, в частности Лондонского Королевского балета.

В этот день ведущие балетные труппы планеты проводят многочасовые прямые трансляции, показывая зрителям процесс утренних тренировок у станка, репетиции премьерных спектаклей, закулисье сценической жизни и мастер-классы выдающихся хореографов, популяризируя классический и современный балет.

День работника социальной сферы Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1999 году,  который отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.

Событие чествует самоотверженный труд специалистов органов социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, центров занятости и социальных служб, которые ежедневно заботятся о поддержке малообеспеченных слоёв населения, людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров и внутренне перемещённых лиц.

Кабмин направил дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах19.02.26, 20:20 • 6491 просмотр

День всех святых (All Saints' Day)

Великий праздник западнохристианского календаря, имеющий статус официального выходного дня во многих странах Европы и Латинской Америки.

Учреждённый в VIII веке Папой Григорием III, праздник посвящён чествованию памяти всех канонизированных святых, а также мучеников и праведников, чьи имена остались неизвестными широкой общественности.

Православные и греко-католические верующие чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их преподобной Феодотии. Братья-врачи изучили врачебное искусство и получили от Бога благодатный дар исцеления душевных и телесных недугов молитвой.

За свой труд они не брали с больных никакой платы, соблюдая заповедь Христа, из-за чего и были названы бессребрениками.

По старому календарю верующие чтут память святого пророка Иоиля - одного из 12 малых ветхозаветных пророков, который предрёк сошествие Святого Духа на апостолов.

Также вспоминают святого мученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского - выдающегося болгарского аскета и основателя знаменитого Рыльского монастыря.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 9908 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Новый год
Животные
Великобритания
Украина