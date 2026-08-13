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Двух ученых подозревают в вымогательстве почти 1 млн грн за влияние на согласование экологической документации

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Двух ученых государственных учреждений подозревают в вымогательстве 980 тыс. грн у бизнеса за влияние на согласование экологической документации для ветроэнергетической установки в Черкасской области. Одного задержали после передачи 430 тыс. грн.

Двух ученых подозревают в вымогательстве почти 1 млн грн за влияние на согласование экологической документации

Двух ученых государственных учреждений подозревают в вымогательстве 980 тысяч гривен у представителя бизнеса за подготовку документации и влияние на ее согласование для проекта ветроэнергетической установки в Черкасской области. Одного из них задержали после передачи 430 тысяч гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора двум ученым, работающим в государственных научных учреждениях, сообщили о подозрении в вымогательстве около 980 тыс. грн неправомерной выгоды у представителя бизнеса

- говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги вымогали в связи с подготовкой документации по оценке воздействия на окружающую среду для проекта размещения ветроэнергетической установки в Черкасской области.

В январе 2026 года подозреваемые, занимая должности старшего и младшего научных сотрудников, потребовали передать 550 тыс. грн за подготовку и доработку отдельных разделов соответствующего отчета.

Впоследствии они дополнительно потребовали еще 430 тыс. грн. Из них 350 тыс. грн — за влияние на должностных лиц, от решений которых зависело согласование документации, еще 80 тыс. грн — за сопровождение и лоббирование проекта.

11 августа 2026 года после передачи 430 тыс. грн одного из подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Обоим сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Экс-психиатра ВСУ подозревают в легализации 34,5 млн грн, полученных преступным путем, — дело направлено в суд12.08.26, 13:28 • 3118 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Черкасская область