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Экс-психиатра ВСУ подозревают в легализации 34,5 млн грн, полученных преступным путем, — дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Бывшего главного психиатра ВСУ подозревают в легализации более 34,5 млн грн, полученных преступным путем. Его дело передано в суд, он находится под стражей.

Экс-психиатра ВСУ подозревают в легализации 34,5 млн грн, полученных преступным путем, — дело направлено в суд
Фото: Офис Генерального прокурора

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного психиатра Вооружённых сил Украины. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путём, на общую сумму более 34,5 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, фигурант на протяжении 2023–2024 годов осуществлял операции со средствами, происхождение которых следствие связывает с незаконно приобретёнными активами. На эти средства, в частности, приобретались транспортные средства и недвижимость, которые в дальнейшем оформлялись на родственников, членов семьи и других лиц.

В ходе расследования установлено существенное несоответствие между официальными доходами должностного лица и связанных с ним лиц и стоимостью приобретённого имущества. Материалы финансового анализа и антикоррупционной проверки также подтвердили операции, которые использовались для сокрытия происхождения средств и фактической принадлежности активов

 - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В январе 2025 года должностному лицу сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В феврале 2026 года в рамках отдельного уголовного производства ему сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путём. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

После завершения досудебного расследования 6 августа 2026 года обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 2–3 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главного психиатра ВСУ с залогом в размере 24 млн гривен.

Евгений Устименко

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