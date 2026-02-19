$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 9692 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 14367 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 13407 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 23112 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 17817 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 28731 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25329 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25086 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24277 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18495 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Кабмин направил дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных дотаций местным бюджетам. Это обеспечит своевременную выплату зарплат в образовательной и социальной сферах с 1 января 2026 года.

Кабмин направил дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах

Кабинет министров Украины принял решение о первоочередном направлении отдельных дополнительных дотаций местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого правительство в первоочередном порядке направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства

- говорится в сообщении.

Она отметила, что это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, в частности педагогическим и научно-педагогическим работникам, специалистам, оказывающим социальные и реабилитационные услуги, а также другим работникам этих сфер.

"Минфин будет осуществлять мониторинг исполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями. Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года", - подытожила премьер.

Кабмин утвердил годовой бюджет Пенсионного фонда: доходы и расходы выросли почти на четверть06.02.26, 11:25 • 3804 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Министерство финансов Украины
Украина