Кабмин направил дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных дотаций местным бюджетам. Это обеспечит своевременную выплату зарплат в образовательной и социальной сферах с 1 января 2026 года.
Кабинет министров Украины принял решение о первоочередном направлении отдельных дополнительных дотаций местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого правительство в первоочередном порядке направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Она отметила, что это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, в частности педагогическим и научно-педагогическим работникам, специалистам, оказывающим социальные и реабилитационные услуги, а также другим работникам этих сфер.
"Минфин будет осуществлять мониторинг исполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями. Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года", - подытожила премьер.
