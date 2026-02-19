Кабмин направил дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах

Кабинет министров Украины принял решение о первоочередном направлении отдельных дополнительных дотаций местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого правительство в первоочередном порядке направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства - говорится в сообщении.

Она отметила, что это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, в частности педагогическим и научно-педагогическим работникам, специалистам, оказывающим социальные и реабилитационные услуги, а также другим работникам этих сфер.

"Минфин будет осуществлять мониторинг исполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями. Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года", - подытожила премьер.

