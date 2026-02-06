$43.140.03
Кабмин утвердил годовой бюджет Пенсионного фонда: доходы и расходы выросли почти на четверть

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год с доходами и расходами 1,26 трлн грн. Это на 23,2% больше, чем в прошлом году, и учитывает индексацию пенсий и страховых выплат.

Кабмин утвердил годовой бюджет Пенсионного фонда: доходы и расходы выросли почти на четверть

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год с доходами и расходами на уровне 1,26 трлн грн, что почти на четверть (23,2%) больше, чем в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на данные ПФУ.

Детали

Принятым 5 февраля постановлением Кабмин определил:

  • доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 1 263,3 млрд грн, в том числе: 1 001,9 млрд грн – доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; 63,8 млрд грн – доходы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности; 197,6 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины для обеспечения социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Украины;
    • расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 263,3 млрд грн и учитывают, в том числе проведение в 2026 году индексации пенсий и страховых выплат, и перерасчетов других выплат.

      Бюджет учитывает расходы на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), назначенных (пересчитанных) во исполнение судебных решений, распределенных по источникам их выплаты (финансирования) с учетом соответствующего постановления правительства на общую сумму 2 млрд грн.

      "Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год является сбалансированным", - отметили в ПФУ.

      Дополнение

      7 сентября 2025 года Кабмин принял бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год с доходами в 1 025,2 млрд грн и расходами в 1 020,9 млрд грн.

      Юлия Шрамко

      ПолитикаФинансы
      Государственный бюджет
      Пенсионный возраст
      Кабинет Министров Украины
      Пенсионный фонд Украины