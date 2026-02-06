Кабмин утвердил годовой бюджет Пенсионного фонда: доходы и расходы выросли почти на четверть
Киев • УНН
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год с доходами и расходами 1,26 трлн грн. Это на 23,2% больше, чем в прошлом году, и учитывает индексацию пенсий и страховых выплат.
Детали
Принятым 5 февраля постановлением Кабмин определил:
- доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 1 263,3 млрд грн, в том числе:
1 001,9 млрд грн – доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
63,8 млрд грн – доходы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности;
197,6 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины для обеспечения социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Украины;
- расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 263,3 млрд грн и учитывают, в том числе проведение в 2026 году индексации пенсий и страховых выплат, и перерасчетов других выплат.
Бюджет учитывает расходы на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), назначенных (пересчитанных) во исполнение судебных решений, распределенных по источникам их выплаты (финансирования) с учетом соответствующего постановления правительства на общую сумму 2 млрд грн.
"Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год является сбалансированным", - отметили в ПФУ.
Дополнение
7 сентября 2025 года Кабмин принял бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год с доходами в 1 025,2 млрд грн и расходами в 1 020,9 млрд грн.